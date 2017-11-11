KOGACE’de son kez Çetin Gürol

Çetin Gürol, Derince sırtlarında TOKİ tarafından cemiyet üyeleri için inşa edilen konutların 15 Aralık’a kadar tamamlanması için gayret gösterdiklerini söyledi, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin(KOGACE) olağan genel kurulu dün yapıldı. Mevcut başkan Çetin Gürol, tek aday olarak katıldığı seçimde üçüncü kez yeniden başkanlığa getirildi. Gürol, başkanlık için son kez aday olduğunu belirtti. Kongrede, 13 kişilik yönetim de 18 kişiye yükseltildi.

300 civarında üyesi olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan kongresi fuar içindeki Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Eski başkanlar, sivil toplum kurulu temsilcilerinin yanında, çok sayıda basın mensubu, medya dünyasının temsilcileri de üye olarak genel kurulu takip etti.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ün başkanlığını üstlendiği divan kurulunda Özlen Demirci, Kamil Uzunoğlu ile Fatma Aydınoğlu da üye olarak görev yaptı.

“EVLER BİTİYOR”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi, en önemli konu olarak cemiyet üyeleri için Derince’de TOKİ tarafından inşa edilen konutların tamamlanmakta olduğunu söyledi.

Gürol, “Bu evler bitse tekrar aday olmayacaktım, Ancak, söz verdik, bu işi bitirmek istiyoruz. 15 Aralık’ta üyelerimizi evlerinden oturtmak istiyoruz. Bu konutların yapımı için katkı sunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gürol, yüksek lisans projesinin örnek olduğunu, cemiyetin kendine ait devremülkü, sosyal tesis için alınan arsasının bulunduğunu hatırlattı, basın müzesinin de en kapsamlı müzelerden birisi olduğunu söyledi.

Faaliyet raporu ve geçmiş yönetimin ibrası oybirliğiyle yapılırken, yeni dönem yönetimi de 18’e yükseltildi. 2020 yılına kadar görevde olacak Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Çetin Gürol(Başkan), Hakan Süer, Levent Altun, Nebiye Azak, Erol Kaçmaz, Zeynep Kübra Özçiçek, Emre Tuncay, İsa Turhan, Cennet Ceyhan, Kadriye Karademir, Şengül Oymak, Cem Şakoğlu, Yunus Kahraman, Muharrem Şenol, Ayşegül Kalaycı, Ahmet Akçaalan, Ulaş Tekin, Nurşah Şahin.