KÖGEM kursu tamamlandı

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası toplantı salonunda yapılan sertifika töreninde KÖGEM ile ilgili sunum yapan KÖGEM Müdürü Doç. Dr. Yusufhan Yazır, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin en önemli misyonlarından birisinin edinilen bilgileri paylaşmak olduğunu ve bunu Türkiye'de yapan çok fazla merkez olmadığının altını çizerken kursa katılan herkese teşekkür etti. Doç. Dr. Yusufhan Yazır’ın konuşmasının ardından kursa katılanlara sertifikaları verildi.

İnsan ve sıçan kaynaklı iki farklı dokudan (adipoz doku, Wharton jeli ve/veya kemik iliği), farklı yöntemlerle mezenkimal kök hücre izolasyonu, kök hücre kültür yöntemleri, dondurma-çözme (vitrifikasyon), in-vitro farklılaştırma, kök hücre çoğalma indeksi ve yaşlanma, flow sitometri ilkeleri ve kök hücre karakterizasyonunda flow sitometri uygulamaları, temel moleküler biyoloji teknikleri (RNA/protein izolasyonu, cDNA sentezi, PCR, Western Blotlama tekniği, kök hücreye gen aktarımı) ve üç boyutlu yapı iskelesine hücre ekimi gibi doku mühendisliği tekniklerini kapsayan kurs 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlendi.