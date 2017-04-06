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KOİF’17 kapılarını açıyor

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KOİF’17 kapılarını açıyor
Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF’17), üç gün boyunca iş arayanlar ile firmalarını tanıtmak isteyenleri bir araya getirecek.

8 Nisan’a kadar devam edecek fuarla ilgili çağrı yapan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “İş arayan üniversite ve lise mezunlarımızı, lider firmaların stant açıp kendileriyle mülakat yapabilme şansı yakalayacağı bu fuara mutlaka bekliyoruz” dedi.

Milli İstihdam Seferberliği Projesi kapsamında Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında düzenlenen KOİF’17 kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nde üç gün boyunca ilimizin lider firmaları stant açacak, iş alanlarının tanıtımını yapacak.

3 GÜNLÜK PROGRAM
Bugün saat 10.00’da vatandaşlara kapılarını açacak olan fuarda ilk gün, saat 15.00-17.00 arasında Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın “Doğru İş, Doğru Hedef” adlı söyleşisi gerçekleşecek. Fuarın ikinci günü olan 7 Nisan tarihinde ise saat 15.00-17.00 arasında TRT Haber Spikeri Zafer Kiraz, “Nitelikli İş Gücü İçin Nitelikli İletişim” adlı söyleşide vatandaşlarla buluşacak. Fuarın son günü olan 8 Nisan’da ise, saat 11.00-13.30 arasında firma yetkilileri “Firma Tanıtım Saatleri ve İşe Alım Süreçleri” hakkında bilgilendirme yapacak.

LİDER FİRMALAR
Bilgilendirme yapacak olan firma temsilcileri arasında Hyundai Assan Otomativ San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mersat Yavaş, Ford Otomotiv San. A.Ş. İnsan Kaynakları Takım Lideri Nurdan Asmalı, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. İnsan Kaynakları Organizasyon Geliştirme ve Planlama Müdürü Barış Civikgedey, Özel Köşk Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. (Konak Hastanesi) İnsan Kaynakları Grup Müdürü Tuba Karagöz Sever yer alacak. Son olarak İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, fuara gelecek olanların yanlarında gelirken özgeçmişlerini de getirmeleri konusunda hatırlatma yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN

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