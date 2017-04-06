KOİF’17 kapılarını açtı

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF’17) bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar alanında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla açıldı.

100 FİRMA 120 STANT AÇILDI

6-7-8 Nisan 2017 tarihlerinde açık olacak Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF-2017) işsizler ve işverenler için önemli bir fırsat olacak. Organizasyonunu bu yıl KOÜ Vakfı’nın üstlendiği fuarda 100 firma 120 stant açacak.

Milli İstihdam Seferberliği Projesi kapsamında Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında düzenlenen KOİF’17 kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nde üç gün boyunca ilimizin lider firmaları stant açacak, iş alanlarının tanıtımını yapacak.

PROTOKOL İSTİHDAM İÇİN KATILDI

Fuar açılışına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Yardımcısı Bekir Aktürk, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Belediye Başkanlarından Kartepe Hüseyin Üzülmez, Kandıra Ünal Köken, Marka Genel sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, il protokolü daire müdürleri, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kocaeli Anadolu Lisesi Artvin yöresi Halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları gerçekleştirildi. İşkur Genel Müdürü Yardımcısı Bekir Aktürk “İşsizlik sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu. Nitekim dünya da 200 milyonu aşan işsiz sayısının, önümüzdeki 4 yıl içinde 215 milyona ulaşması beklenmekte. Küresel düzeyde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ülkemizde son 14 yılda reform niteliğinde istihdam politikaları yürürlüğe konulmuştur. Türkiye dünya da kriz sonrası işsizlik oranını en aşağıya çeken ülke olmuştur.” dedi.

YIL SONU HEDEFİ 100 BİN

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da “İstihdam seferberliği kapsamında ilimizde 25 bin 519 kişi iş sahibi oldu. Biz yıl sonuna kadar bunu 60 bin olarak açıklamıştık ancak bu rakamları görünce yıl sonu Kocaeli istihdamı inşallah 100 bini bulacaktır” dedi.

"4 bin 500 genç işe kavuşacak"

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam ve Kariyer Günleri'nin açılışından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bugün özel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin en başarılı geçtiği illerden biri olan Kocaeli'nde 25 binden fazla gencimizin iş bulduğu dönemde bu fuarı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 85 özel sektör 17 kamu firması fuara katılıyor. Bu firmalarımızın alacağı eleman sayısı toplam 4 bin 508 kişi. Yani şu fuarda en az 4 bin 500 gencimiz daha işe kavuşmuş olacak ve istihdam edilecek" dedi.

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3 GÜNLÜK PROGRAM

Bugün saat 10.00’da vatandaşlara kapılarını açacak olan fuarda ilk gün, saat 15.00-17.00 arasında Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın “Doğru İş, Doğru Hedef” adlı söyleşisi gerçekleşecek. Fuarın ikinci günü olan 7 Nisan tarihinde ise saat 15.00-17.00 arasında TRT Haber Spikeri Zafer Kiraz, “Nitelikli İş Gücü İçin Nitelikli İletişim” adlı söyleşide vatandaşlarla buluşacak. Fuarın son günü olan 8 Nisan’da ise, saat 11.00-13.30 arasında firma yetkilileri “Firma Tanıtım Saatleri ve İşe Alım Süreçleri” hakkında bilgilendirme yapacak.

LİDER FİRMALAR

Bilgilendirme yapacak olan firma temsilcileri arasında Hyundai Assan Otomativ San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mersat Yavaş, Ford Otomotiv San. A.Ş. İnsan Kaynakları Takım Lideri Nurdan Asmalı, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. İnsan Kaynakları Organizasyon Geliştirme ve Planlama Müdürü Barış Civikgedey, Özel Köşk Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. (Konak Hastanesi) İnsan Kaynakları Grup Müdürü Tuba Karagöz Sever yer alacak. Son olarak İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, fuara gelecek olanların yanlarında gelirken özgeçmişlerini de getirmeleri konusunda hatırlatma yaptı.

Şennur YILDIZ