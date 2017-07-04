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Kök hücre kursu başladı

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Kök hücre kursu başladı
Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) tarafından 22'ncisi düzenlenen "Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Teknikler ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları" başladı.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan açılışa, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KÖGEM Müdürü Doç. Dr. Yusufhan Yazır, DETAB Müdürü Prof. Dr. Tijen Utkan, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

Kurs açılış konuşmalarında, KÖGEM’in düzenlediği kurslar ile ülkemizin birçok üniversitesindeki bilim insanlarına katkı sağlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Bugüne kadar doku kültürleri kursları ile birlikte 550 araştırmacıya eğitim verildi. Bu sebeple bu kursların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diyerek, disiplinler arası ilişki noktasında Kök Hücre ve Doku Mühendisliği’nin önemli bir yeri olduğunu ve insanın ömrünü sağlıklı bir şekilde geçirmesine katkı sunacağını aktardı.

KÖGEM ile ilgili bilgiler veren KÖGEM Müdürü Doç. Dr. Yusufhan Yazır ise, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Türkiye’de kurulan ilk merkez olduğunu söyledi. Çalışmaları ve araştırmaları sırasında edindikleri bilgileri sadece kendilerine kullanmadıklarını, ülkemizdeki bilim insanlarına bunu sunmak istediklerini ve bunun misyonları olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Yazır, “KÖGEM’in araştırma yapmak, bilgi birikimini sizlere sunmak dışında üçünü bir misyonu daha var. Ülkemizdeki bilim insanları ile ortak TÜBİTAK, AB projeleri gerçekleştirmek. Kurs, beş günlük çok yoğun bir programdan oluşuyor. Birebir uygulama yapılacak ve bu işi yapabilir hale geleceksiniz. Kurs sonunda da hepinizle ortak çalışmalar, projeler yapmaya hazırız.” ifadesinde bulundu.

İnsan ve sıçan kaynaklı iki farklı dokudan (adipoz doku, Wharton jeli ve/veya kemik iliği), farklı yöntemlerle mezenkimal kök hücre izolasyonu, kök hücre kültür yöntemleri, dondurma-çözme (vitrifikasyon), in-vitro farklılaştırma, kök hücre çoğalma indeksi ve yaşlanma, flow sitometri ilkeleri ve kök hücre karakterizasyonunda flow sitometri uygulamaları, temel moleküler biyoloji teknikleri (RNA/protein izolasyonu, DNA sentezi, PCR, Western Blotlama tekniği, kök hücreye gen aktarımı) ve üç boyutlu yapı iskelesine hücre ekimi gibi doku mühendisliği tekniklerini kapsayan kurs 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 23 kursiyerin yer aldığı kurs sonunda ise katılımcılara sertifika verilecek.

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