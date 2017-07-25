Köken: “Kandıra’ya hizmet artan bir tempoyla sürecek”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, 96 mahallesi bulunan bir ilçenin başında.

Başkan Köken, son dönemde birbirleriyle bölünme aşamasına gelen Kandıralı muhtarlarla bir araya geldi, mahallelerin sorunlarını ele aldı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi’ni ziyaret eden Başkan Köken, Kandıra merkez başta olmak üzere 96 mahallenin tamamına aynı özeni gösterdiklerini ve hizmetin en iyisini götürmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Türkiye Muhtarlar Derneği kandıra Şubesi’nde muhtarları dinleyen, çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Köken, şunları anlattı:

“Mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyor, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Kandıra’mız için yaptığımız hizmetleri her geçen gün arttırıyoruz. Kandıra Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Kandıralı olarak bu topraklara ve insanlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz.”