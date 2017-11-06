Kolombiyalı itfaiyeciler Kocaeli’ye eğitim için geldiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yurt içinde itfaiye eri eğitimlerini sürdürürken yurt dışından da eğitim için talepleri alıyor. Bugüne kadar üç kıtada pek çok yabancı itfaiyeciye eğitim veren Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezi (KOBİTEM), sık sık doğal afetlerle yüzleşen Kolombiya'dan da 3 itfaiyeciyi eğitim vermek için ağırladı. Coğrafi konumu dolaysısıyla bol yağış alan ve bunun sonucunda sel ve toprak kaymaları gibi doğal afetlerin yaşandığı Kolombiya'dan gelen itfaiye erleri, Büyükşehir İtfaiyesi tarafından eğitimden geçirildi. Her türlü olası şartlara göre eğitim alan Kolombiyalı itfaiyeciler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi işbirliği ile gerçekleştirilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin 68'incisi üç Kolombiyalı itfaiyecinin yanı sıra yurt içindende katılan itfaiye erlerinin ile birlikte gerçekleştirildi. Afyon, Aydın, Adıyaman, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa ve Kolombiya'nın Ibague şehri itfaiyesinden toplam 20 itfaiyeci 3 hafta süren eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

Programda eğitimleri tamamlanan 20 kişilik gruba sertifikaları İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, şube müdürlerinin katılımıyla verildi. Sertifika töreninde konuşan Eğitim ve Önleme Şube Müdürü Salih Palaz, "Bu eğitimleri vermekten dolayı çok mutluyuz. Bilgi paylaştıkça büyüyen bir şeydir. Sizlerle bu paylaşımları yapmak bizleri oldukça mutlu ediyor. Özellikle Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan gelen misafirlerimize bu eğitimi vermek bizi gururlandırdı. Sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.