  • BIST 106.736
  • Altın 141,148
  • Dolar 3,5210
  • Euro 4,0955
  • Kocaeli 23 °C

Kolsan’da toplu sözleşme imzalandı

»
Kolsan’da toplu sözleşme imzalandı
Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kolsan Kocaeli Lastik San. A.Ş.’de yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerin ücretlerine 400 TL zam yapıldı. Çalışanların ücretleri 1 Ocak 2018 tarihinde ise enflasyon oranında yeniden arttırılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan sendika yöneticileri, “Bağıtlanan toplu iş sözleşmesi ile 1’inci yıl için toplu iş sözleşmesi teklifinde işverene teklif ettiğimiz ücret zamlarını tam olarak almış bulunuyoruz. Bu ücret zamları sonucunda üyelerimizin ücretlerinde 1’inci yıl yaklaşık yüzde 23 oranında artış sağlanmış oluyor. Toplu İş Sözleşmesi ile sosyal yardımlar 1’inci yılda yüzde 15 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda arttırıldı. Ayrıca toplu iş sözleşmemize iş yerinde Özel İstihdam Büroları’ na bağlı işçi çalıştırılmayacağını düzenleyen açık hüküm konularak iş güvencemiz sağlamlaştırıldı. Toplu İş Sözleşmesi ile ayrıca üyelerimizin yıllık ücretli izin günleri ve ihbar önerileri arttırılmış bulunmaktadır. Yılda 4 defa ödenen 120 günlük ikramiye ödemesi de aynı şekilde 120 günlük olarak ödenmeye devam edecektir” denildi.

Toplu İş Sözleşmesinde elde edilen sosyal yardım tutarları 1’inci yıl için şöyle:

Yemek yardımı 12 TL-35 TL, evlenme yardımı bin 250 TL, doğum yardımı 425 TL, Öğrenim yardımı; ilköğretim için 135 TL, lise ve dengi okullar için 235 TL, üniversite ve yüksek okul için 440 TL, ölüm yardımı; işçilerin anne, baba, bakmakla hükümlü olduğu kardeşlerin ölümü halinde 700 TL, eş ve çocuğun ölümü halinde bin 100 TL, işçinin ölümü halinde 2 bin 500 TL, iş kazası sebebi ile ölüm veya maluliyet halinde 8 bin 500 TL, maluliyet yardımı 70 TL, yıllık ücretli izin harçlığı 360 TL net, gıda yardımı 340 TL net, giyim yardımı 200 TL net, yakacak yardımı 550 TL, bambury pirimi aylık 70 TL net, devam pirimi aylık 160 TL.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek: Başarının testi, ihracat yapıp yapamadığımızdır19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:18
  • Belediye 10 yeri kiralayacak, 3 yıllık bedel peşin alınacak19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:13
  • SEDAŞ ile TES–İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:14
  • TOMİS üyesi 500 işçi, işten atıldı19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:08
  • Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı! İşte Kocaeli firmaları19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:34
  • Kocaeli Büyükşehir’in yem bitkisi destekleri ile verimler arttı19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
  • Zeytinoğlu Brüksel’de19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
  • IMF raporu: Türkiye mali şeffaflıkta ilerleme kaydetti18 Temmuz 2017 Salı 23:13
  • THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu18 Temmuz 2017 Salı 23:08
  • Bankalar 119,2 milyon çağrı aldı18 Temmuz 2017 Salı 23:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti