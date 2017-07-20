Kolsan’da toplu sözleşme imzalandı

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kolsan Kocaeli Lastik San. A.Ş.’de yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerin ücretlerine 400 TL zam yapıldı. Çalışanların ücretleri 1 Ocak 2018 tarihinde ise enflasyon oranında yeniden arttırılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan sendika yöneticileri, “Bağıtlanan toplu iş sözleşmesi ile 1’inci yıl için toplu iş sözleşmesi teklifinde işverene teklif ettiğimiz ücret zamlarını tam olarak almış bulunuyoruz. Bu ücret zamları sonucunda üyelerimizin ücretlerinde 1’inci yıl yaklaşık yüzde 23 oranında artış sağlanmış oluyor. Toplu İş Sözleşmesi ile sosyal yardımlar 1’inci yılda yüzde 15 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda arttırıldı. Ayrıca toplu iş sözleşmemize iş yerinde Özel İstihdam Büroları’ na bağlı işçi çalıştırılmayacağını düzenleyen açık hüküm konularak iş güvencemiz sağlamlaştırıldı. Toplu İş Sözleşmesi ile ayrıca üyelerimizin yıllık ücretli izin günleri ve ihbar önerileri arttırılmış bulunmaktadır. Yılda 4 defa ödenen 120 günlük ikramiye ödemesi de aynı şekilde 120 günlük olarak ödenmeye devam edecektir” denildi.

Toplu İş Sözleşmesinde elde edilen sosyal yardım tutarları 1’inci yıl için şöyle:

Yemek yardımı 12 TL-35 TL, evlenme yardımı bin 250 TL, doğum yardımı 425 TL, Öğrenim yardımı; ilköğretim için 135 TL, lise ve dengi okullar için 235 TL, üniversite ve yüksek okul için 440 TL, ölüm yardımı; işçilerin anne, baba, bakmakla hükümlü olduğu kardeşlerin ölümü halinde 700 TL, eş ve çocuğun ölümü halinde bin 100 TL, işçinin ölümü halinde 2 bin 500 TL, iş kazası sebebi ile ölüm veya maluliyet halinde 8 bin 500 TL, maluliyet yardımı 70 TL, yıllık ücretli izin harçlığı 360 TL net, gıda yardımı 340 TL net, giyim yardımı 200 TL net, yakacak yardımı 550 TL, bambury pirimi aylık 70 TL net, devam pirimi aylık 160 TL.

Ayşegül KALAYCI