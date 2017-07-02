Koltuk endişesi olmadığına göre

Son bir aydır teknik direktör konusuyla yatıp kalkıyoruz. Pazartesi veya salı günü Başkan Bahri Yavuz, muhtemel ismi açıkladıktan sonra belki de bu tartışma daha da alevlenecek. Bir kesim Ümit Metin Yıldız’a bu kadar tepki varken, Başkan hala neyin peşinde diye soruyor, “Taraftar ne derse odur” diye kesip atıyor.

Başka kulüplerde bizimki gibi bir durum olsa, yönetimlerin taraftarın istemediği bir işe kalkışması ihtimal dahilinde değildir. Çünkü Başkanlar, yönetimler koltuklarını kaybetmemek için taraftarla karşı karşıya gelmek istemezler. Bunun için de doğru olduğuna inanmasalar bile onların sesine kulak verip, istediklerini yaparlar. Ancak bu durum bizim için, daha doğrusu Bahri Yavuz başkanlığındaki bu yönetim için geçerli değil. Çünkü Bahri Yavuz ve ekibinin koltuk sevdası yok. Daha doğrusu koltuğu kaybetme gibi bir endişeleri yok. Koltukta bir gün daha fazla kalayım diye inanmadığı bir işi onlara yaptırmanız söz konusu değildir.

İşte bu gerçeklerden hareketle diyorum ki. Bir kesimin sosyal medyadaki aleyhte kampanyasına rağmen eğer takımın menfaatine olacağına inanıyorsa Bahri Başkan ve yönetimi, doğru bildiklerini yapacak Ümit Metin Yıldız ile devam edecektir.

Kartepe ile Başiskele tamam; sırada hangi ilçe var?

Kocaelispor taraftarları uzun yıllar sonra ilçelerde örgütleniyor. İlk olarak Kartepe ilçede dernek kurma çalışmaları başlamıştı. Yüksel Ateş, Sinan Önyılmaz, Yusuf Tanta, Serbülent Dursun’un öncülük ettiği oluşum kongre hazırlığı yapıyor. Bu arada dernek için Suadiye sapağında bir lokal de ayarlandı. Kısa süreçte lokalin de hizmete gireceği belirtiliyor.

ÇOK ÖZEL MİSAFİRLERİ VARDI

Kartepe’nin ardından Başiskele ilçede de Kocaelisporlular Derneği faaliyete girdi. Barbaros Caddesi Milli Egemenlik Caddesi adresindeki dernek lokalinin önceki akşam çok özel misafiri vardı. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, davet üzerine derneği ziyaret edip üyelerle sohbet etti. Yavuz’u karşılarında görün Başiskeleli Kocaelisporlular merak ettikleri tüm soruları yönettiler. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet keyifli geçti.

DEVAMIMI BEKLİYORUZ

Başkan Yavuz, ilçeye Kocaelisporlular Derneği’nin kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür etti. Yavuz önümüzdeki süreçte diğer ilçelerden de aynı adımları beklediklerini, bunun Kocaelispor sevgisini tüm kente yaymaya büyük katkı sağlayacağını da söyledi. Kartepe ve Başiskele öncü oldu. Her iki ilçedeki Kocaelisporlulara buradan teşekkürlerimizi gönderilim. Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Derince, Körfez ve diğerleri. Sırada hangi ilçe var ?

Amatör küme göz ardı edilmesin

Gözümüz hep dışarda, üst liglerde. Oyna burnumuzun dibinde, amatör kümede ne cevherler var. Ne yazık ki, profesyonel kulüplerimiz elinin altındaki bu kaynağı genelde görmezden geliyorlar. Oysa büyük hata yapıyorlar. Samut bir örnek verirsek. Geçen sezon başı Gölcükspor, Değirmendere’den kaleci İlyas ile Demirspor’dan Yunus’u aldı. Amatörden gelmişlerdi ya. Pek çok kişi, bırakın oynayabileceklerini, 18’e bile giremeyeceklerini düşündü.

İLYAS VE YUNUS ÖRNEĞİ

Hiç öyle olmadı. İlyas formayı bir aldı, bir daha bırakmadı. Son derece başarılı performans ortaya koydu. Aynı şekilde Yunus Özdemir de öyle. Takımın bankolarından biri oluverdi ve önemli katkı sağladı. Öncelikle Gölcükspor yönetimini bu gençleri kadroya dahil ettiği için kutlamak gerek. Sonra da teknik ekibe teşekkür edilmeli, güvenip oynattığı için. Amatörden gelen iki genç şans verildiğinde neler yaptıklarını gösterdiler.

YİĞİTALİ’YE DİKKAT

Gölcükspor yönetimi bu örnekten cesaret alarak yeni sezon daha fazla genci, amatörü kadrosuna almak istiyor. Kesinlikle doğru bir düşünce. Derince Belediye Demirspor’dan Yiğitali bu isimlerden biri. Gölcük geçen sezondan beri istiyordu bu genci. Sanıyorum bu sezon iş bitmek üzere. Yiğiali’nin birçok maçını izledim. Allah vergisi yeteneği sahip, özel bir oyuncu. 3.Lig’de zorlanacağını sanmıyorum. Hatta Yiğitali’de daha üst liglerde oynayacak kapasitesi gördüğümü de özellikle belirtmek isterim.

Karamürsel’de hareket başlıyor

Dün Gökhan Beşiktaş kardeşimden aldım güzel haberi. Futbola tutkulu ilçe olarak bildiğim Karamürsel’de çok güçlü bir yönetim oluşumu için harekete geçilmiş. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım bizzat için içindeymiş. Akın Bilge Başaran başkanlığındaki mevcut genç yönetime öncelikle teşekkür edilmesi gerekiyor. Uzun süreli durgunluğun ardından, ateşi onlar yaktı ve belli bir noktaya kadar getirdi. En üst yerel lige çıkmak için büyük mücadeleler verildiyse de, olmadı. Artık maddi açıdan daha güçlü, ilçeyi kucaklayacak bir yönetim oluşumu gerekliydi.

HEDEF 100.YIL

Mevcut yönetim bir anlamda kulübün yolunu açmak için istifa kararı alıp, olağanüstü kongre sürecini başlattılar. Çıtayı yükseltmek, ilçeye profesyonel bir takım kazandırmak için artık somut adımların atılması gerekiyordu. Malum 2023’te kulübün 100.Yılı kutlanacak. 5 yıllık süreçte 1.Küme’den, 3.Lig’e ulaşmak için sağlam bir yönetim oluşumu sağlamak, iyi bir plan program yapmak gerekir. Geçen sezon ilçede yarışmacı tek takım etrafında birleşme kararı alınmış ve bu doğrultuda Çamçukurspor büyükler liginden çekilmişti. Bu anlayış devam edecek. İlçenin gücü, tüm potansiyeli Karamürselspor için kullanılacak.

UZAK HAYAL DEĞİL

Belediye Başkanı için başında, içinde olduktan sonra çok güçlü bir yönetim oluşumu sağlamak zor olmayacaktır. İlçenin önemli isimleri, Yıldırım’dan gelecek davete hayır demeyecektir. 90’lı yıllarda bu birliktelik sağlanmış, ilçe 3.Lig’de temsil edilmişti. Aynı tablo bugün yeniden yaratılabilir. 5 yılda 3.Lig uzak bir hayal değil. Bu potansiyel, enerji ilçede, ilçe insanında fazlasıyla var. Yeter ki, ortak paydada buluşulsun, kenetlenme sağlansın. Haydi bakalım Karamürsel, futbolda sahne seni bekliyor.