KOMATDER’de Başkan yine Şen

Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin (MOKATDER) 3.Olağan Kongresi’nde Mehmet Akif Şen yeniden Başkanlığa seçildi.

KOMATDER Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’nı SAMATDER-Sakarya Matbaacılar Derneği eski Başkanı Nail Kurt yaparken, GEMART-Gebze Matbaacılar ve Reklamcılar Başkan Yardımcısı Devrim Serkan Kaya ve Volkan Küçükkara Divan kâtibi olarak görev aldı.

Kocaeli’deki matbaacıların üye olduğu KOMATDER’in kongresinde açılış konuşmasını yapan Mehmet Akif Şen, matbaacılık ve basım eğitimli eleman bulunamaması, kağıt ve matbaa malzemelerinde ithalat sorunları kur dalgalanmaları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi, “Yaşadığımız bütün sorun ve sıkıntılara rağmen matbaalarımızı açık tutma gayretindeyiz. Başta e-fatura olmak üzere yapılan bir çok düzenleme iş kapasitemizi düşürmekte ve karlılığımızı azaltmaktadır. Sektörümüz bir başka sorunu ise dijital baskı ve organize matbaalar ve fiyat birliğinin sağlanamamasıdır.” dedi.

Tek listeli yapılan genel kurul sonunda KOMATDER’in yeni dönemi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Mehmet Akif Şen, Ufuk Zengin, Yavuz Bilal Eşit, İsmet Açıkgöz, Talat Ersarı, Selami Gürkan, Şeref Ataç, Serdar Şehsuvar, Volkan Küçükkara

(DENETİM): Şakir Satır, Ergün Güler, Kasım Saraç