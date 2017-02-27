  • BIST 88.062
  • Altın 145,469
  • Dolar 3,6020
  • Euro 3,8115
  • Kocaeli 8 °C

KOMATDER’de Başkan yine Şen

»
KOMATDER’de Başkan yine Şen
Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin (MOKATDER) 3.Olağan Kongresi’nde Mehmet Akif Şen yeniden Başkanlığa seçildi.

KOMATDER Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’nı SAMATDER-Sakarya Matbaacılar Derneği eski Başkanı Nail Kurt yaparken, GEMART-Gebze Matbaacılar ve Reklamcılar Başkan Yardımcısı Devrim Serkan Kaya ve Volkan Küçükkara Divan kâtibi olarak görev aldı.

Kocaeli’deki matbaacıların üye olduğu KOMATDER’in kongresinde açılış konuşmasını yapan Mehmet Akif Şen, matbaacılık ve basım eğitimli eleman bulunamaması, kağıt ve matbaa malzemelerinde ithalat sorunları kur dalgalanmaları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi, “Yaşadığımız bütün sorun ve sıkıntılara rağmen matbaalarımızı açık tutma gayretindeyiz. Başta e-fatura olmak üzere yapılan bir çok düzenleme iş kapasitemizi düşürmekte ve karlılığımızı azaltmaktadır. Sektörümüz bir başka sorunu ise dijital baskı ve organize matbaalar ve fiyat birliğinin sağlanamamasıdır.” dedi.

Tek listeli yapılan genel kurul sonunda KOMATDER’in yeni dönemi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Mehmet Akif Şen, Ufuk Zengin, Yavuz Bilal Eşit, İsmet Açıkgöz, Talat Ersarı, Selami Gürkan, Şeref Ataç, Serdar Şehsuvar, Volkan Küçükkara

(DENETİM):  Şakir Satır, Ergün Güler, Kasım Saraç

Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hocalı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerine teslim26 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • İzmit’te her ay 150 ton cam toplanıyor26 Şubat 2017 Pazar 12:34
  • Çerkeşli yatırımlarla değişimi yaşadı26 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • Fiber optik teknikerleri yetiştirildi26 Şubat 2017 Pazar 11:57
  • Başkan Doğan'dan İZGAZ müdürüne ziyaret 26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Memur-Sen ve Akmis Grup işbirliği yapacak26 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Kurtulmuş'tan 'evlilik programlarına' sert eleştiri21 Şubat 2017 Salı 23:00
  • Karaosmanoğlu, "Her kurum üzerine düşeni yapacaktır"16 Şubat 2017 Perşembe 11:30
  • Alevilerden Gülüzar Ateş’e destek ziyareti14 Şubat 2017 Salı 15:00
  • Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor14 Şubat 2017 Salı 13:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali Güzeloğlu’nun Türkiye’ye model olacak istihdam projesi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti