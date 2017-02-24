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Kombi servisinden vatandaş şikâyeti

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Kombi servisinden vatandaş şikâyeti
Haftacı Ailesi, Kullar Bölgesi’nde Evimiz Kocaeli Sitesi’nde oturuyor.

Evlerindeki Baymak marka kombi, bir ay kadar önce arızalanmış. Baymak’ın Körfez ilçedeki servisine ulaşabilmişler. Cihaz halen garanti kapsamında. Servis elemanları gelmiş, cihazın ana kartında arıza olduğunu belirterek, kartı söküp gitmişler.

Haftacı Ailesi bir aydır kombinin arıza kartının onarılıp getirilmesini bekliyor. Servis yüzünden bir aydır doğalgaz kullanamadıklarını söyleyen aile “Servisi arıyoruz, artık muhatap olmuyorlar. Fabrikayı aramamızı söylüyorlar. Bu nasıl garanti anlayamadık.” diye dert yandılar.

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