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KOMEK ihalesine 12 firmadan aynı teklif

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KOMEK ihalesine 12 firmadan aynı teklif
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kocaeli Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), için gelecek eğitim öğretim dönemini organize edecek firma için ihaleye çıktı.

Yoğun katılımın olduğu ihaleye Ankara merkezli Venüs Kurumsal Hizmetler A.Ş en düşük teklifi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ve komisyon başkanlığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz ‘un yaptığı ihaleye 17 firma katıldı. İhaleyi alan firmadan 546 personeli de istihdam etmesi istenecek. İhalenin muhammen bedeli ise 21 milyon 891 bin 756 TL olarak belirlendi.

12 FİRMA AYNI TEKLİFİ VERDİ
17 Firmanın katıldığı KOMEK ihalesinde İstanbul merkezli olan Kuzey Sosyal Hizmetler A.Ş’nin evrak eksikliğinden dolayı ihaleye uygun olmadığı tespit edildi. 12 firma ise ihaleye 19 milyon 974 bin 230 TL 28 kuruşluk fiyatla aynı teklifi verdi. Firmalardan en düşük teklifi 19 milyon 973 bin 635 TL 8 kuruş ile Ankara merkezli Venüs Kurumsal Hizmetler A.Ş. oldu. En yüksek teklifi ise Bitlis merkezli olan Pikbay İnşaat Nakliyat Sanayi Limited Şirketi verdi. Firmanın teklifi 20 milyon 751 bin 753 TL 48 kuruş oldu. 

İHALE SONUCU YENİ DÖNEME YETİŞECEK    
12 firmanın ihaleye aynı teklifi vermesi ve ihalenin muhammen bedelinin altında olmasından dolayı, ihale sonuç süresinin de uzayacağı belirtildi. Detaylı incelemenin ardından 3 ay içinde ihaleyi kazanan firma kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak ihale sonucunun açıklanması KOMEK kurslarının başlama tarihini geçmeyecek. 
 

İHALEYE KATILAN FİRMALAR;
1-Kuzey Sosyal Hizmetler(İstanbul) Evrak eksikliğinden dolayı kabul edilmedi
2- İş Ortaklığı Adasım Temizlik A Ş &Yosun Su Temizlik Ltd Şti (Van-Batman) 19 Milyon 974 bin 230 TL 28 Krş
3- İş Ortaklığı REM ve Yiğit Yönetim Ticaret Limited Şirketi (Batman) 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
4-Söğütlü Tarım Sanayi Ticaret /Kırboğa Tarım Sanayi Ticaret  / Berzah Salık Medikal Ltd Şti /Salih Kırba Dörtlü İş ortaklığı (URFA)  20 Milyon 751 Bin 753 TL 48 Krş
5- İş Ortaklığı Kumsal Veri Otomasyon Temizlik Ltd Şti & İMER Temizlik AŞ.  19 Milyon 974 Bin 230 Tl 28 Krş
6- Pikbay İnşaat Nakliyat Sanayi Limited Şirketi (Bitlis) 20 Milyon 751 Bin 753 TL 48 Krş
7- Er-ma Sosyal Hizmetler Gıda Dağıtım Ltd Şirketi (Tekirdağ) 20 Milyon 576 Bin 772 TL
8- Venüs Kurumsal HizmetlerAŞ (Ankara) 19 Milyon 973 Bin 635 TL 8 Krş
9- Deneyim Personel Sosyal Hizmetler Ltd Şirketi 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
10- RMN Destek Sosyal Hizmetler LMTD.ŞTİ 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
11- İş ortaklığı ZER Sosyal HizmetlerLtd Şti ile Bey Sosyal Hizmetler Temizlik AŞ. 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Kuruş
12- Gümüş Erk Yönetim Ticaret Hizmetleri Ltd Şti (İstanbul) 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
13- Tempar Sanayi Lojistik Hizmetleri A.Ş (İstanbul) 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş  
14 Zirve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti  19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
15- İş Ortaklığı, Zümrüt İnsan Kaynakları AŞ & Açılım İnsan Kaynakları AŞ (İstanbul) 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
16-Tuana İnşaat Yönetim Hizmetleri AŞ. (İstanbul) 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş
17- Artaş Sosyal Hizmetler Limited Şirketi ile Acar Kurumsal Hizmetler Limited ŞTİ. 19 Milyon 974 Bin 230 TL 28 Krş

Fatih Osma


 

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