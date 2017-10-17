KOMEK kursiyerinden resim sergisi

Sergi açılışına; İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, eski Bahçecik Belediye Başkanı İbrahim Gencer ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi’nde eğitim alan ve 10 yıldır Bahçecik’te bulunan evinin çatı katında oluşturduğu atölyesinde resim çalışmalarını sürdüren İŞKUR’dan memur emeklisi olan Seniha Özdil eserlerinde tüm resim tekniklerinden yararlandığını söyledi. Sergide bulunan 22 eser 27 Ekim tarihine kadar 100 TL ile 750 TL arasında satışa ve beğeniye sunulacak.

Ayşegül Kalaycı