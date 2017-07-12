KOMEK'de ihale tarihi belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk üniversitesi” olarak da adlandırılan, yıllardır başarıyla sürdürdüğü Kocaeli Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) uygulamasını, önümüzdeki eğitim döneminde organize edecek firmanın belirleneceği ihale 3 Ağustos Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak.

546 PERSONEL

KOMEK kursları, her yıl yapılan ihalelerle özel firmaların sorumluluğuna veriliyor. Bu dönemki işi üstlenecek firmanın 546 personel istihdam etmesi istenecek. Hangi branşlarda kursların açılacağı da ihalenin ardından kesinleşecek.

1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

3 Ağustos’ta yapılacak ihaleyle belirlenecek firma, yeni dönem KOMEK kurslarını 1 Eylül’de başlatacak. Kurs dönemi 31 Ağustos’a kadar devam edecek