KOMİAD’a 30 yeni üye

Kocaeli Milliyetçi Muhafazakar İş Adamları Derneği (KOMİAD) tarafından düzenlenen basın açıklamasında yeni üyelerinin isim listesi açıklanarak faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Belsa Plaza’da bulunan Sketch Kafe’de düzenlenen basın açıklamasına; KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Emlakçılar Derneği Başkanı Alpay Hacıoğlu, MHP yönetim kurulu üyeleri ve derneğe üye iş adamları katıldı

KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay dernek hakkında bilgi vererek, “Kocaeli bilindiği gibi İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi metropolü ve Türk imalat sanayisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kocaeli’yi ticari yönden diğer illerden ayrılan en büyük özellik ise tüm ulaşım imkanlarına sahip olmasıdır. Karayolu , demiryolu ve limanlarımızla yapılan taşımacılık özellikle Avrupa ve Ortadoğu’ya yapılmaktadır. Kocaeli’mizle ilgili bu kısa bilgiden sonra biz niye kurulduk amacımız nedir? bilindiği üzere Kocaeli’deki işadamlarımızın gelişen Türkiye ve dünya pazarlarında söz sahibi olması yapılan ihracat oranların arttırılması için hedef 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaşması için dünya ticaretinde 2013 yılında % 1, 2018 yılında %1..25 , 2023 yılında % 1.5 pay alması 2023 yılında 60 milyar doları aşan ihracat yapması planlanmaktadır. Bu planların gerçekleşmesi adına işadamlarımızın sorunlarının neler olduğunu tespitle yola çıktık. Nedir bu sorunlar nasıl birlikte bu sorunları aşabiliriz? dedik. Finansman ihtiyacı sağlanması.

İŞ ADAMLARI ARASI BİRLİK SAĞLANMALI

Protokolle anlaşmalı bankalardan derneğimize özel kredi imkanları sağlamak. İşadamları arası iş birlikteliklerinin sağlanması. Pazar çalışması yapılması. Çalışan kalifiye elemanları sağlanması. Gelişen teknolojiyi takip edilerek işyerlerinin üretiminin artmasını sağlamak. Devlet kurumlarının KOSGEB ve MARKA gibi teşvik ve imkanlarından yararlanılması için uzmanların vereceği konferanslar düzenlemek. İthalat ve ihracatın sağlanması için gerekli iç ve diş ticaret ve gümrük mevzuatlarının uzmanları eşliğinde bilgilendirilmesi için konferanslar düzenlenmesi sağlanması. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişen ve yenilenen kanunlar çerçevesinde bilgilendirme konferanslar sağlanması. Yurt dışında ihracatın geliştirilmesi için kardeş ülkeler belirlenerek iş adamlarımızın ürettiği mallara pazar oluşturulması Hedefimiz; İş adamlarımız ve esnaflarımızı bilgilendirip güçlendirerek Kocaeli ekonomisi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ülkemizin şu an içerisinde bulunan durumu bölgemizde ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmesini izleyerek yapacağımız çalışmalarla işadamlarımızın önünü açmak olacaktır.

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun bir şekilde bizlerde bayrak inmez ezan susmaz diyen işadamları olarak birlik ve beraberliğimizi arttırarak her türlü ticari faaliyetlerimizi bu hassasiyetle yürütüp geliştirmek olacaktır. Ülkemiz son yıllarda hem içeriden hem dışarıdan siyasi, sosyal ve ekonomik bir takım konularla uğraşmakta iken birde buna ek olarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet kalkışmasıyla 15 temmuzda darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu hain kalkışma başta devlet büyüklerimiz olmak üzere ordumuz ve emniyet güçlerimiz içerisinde ki kahraman asker ve polisimiz ve de en önemlisi necip Türk Milletinin dünyaya örnek olacak onurlu duruş sayesinde bertaraf edilmiştir ve artık ülkemizde yeni bir süreç başlamış olup her alanda vatanını milletini seven ve Türkiye’yi Türkiye yapan değerlerimize sahip çıkarak saflarımızı sıklaştırmak birlik ve beraberliğimizi her alanda arttırmak zorundayız.

ADALETLİ İŞ DAĞILIMI YAPILSIN

Yaklaşık 10 yıldan beri devletin üniter yapısını bozmaya kalkan devlet içinde maddiyatla ilgili her konuda çöreklenmiş bütün fırsatları lehine kullanmış feto terör örgütü sayesinde küçük işletmeler kobiler ve esnafımız maddi sıkıntı içine düşmüştür. Fakat vatanını bayrağını ülkesini seven işadamları olarak 15 temmuz milat kabul ederek canla başla çalışarak ülke ekonomisini ayakta tutmayı başarmıştır. Bundan sonra adaletli iş dağılımı yapılması konusunda da konunun takipçisi olmayı kendimize görev bildik. Kendini vatanına bayrağına ve dinine bağlı hisseden Kocaeli için bende varım diyen küçük büyük işletme sahibi herkesi derneğimize bekliyoruz gelin birlikte geliştirelim paylaşalım çok çalışalım yorulalım ama yılmayalım” dedi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “KOMİAD Kocaeli’de marka olacak. Vatanına hizmet eden siyasetçiler olduğu gibi böyle iş adamları da olmalıdır. Ben varım demenin altını doldurmak zorundayız. Devletin kurumlarından nasıl faydalanabilir gibi birçok konu hakkında çalışmalar yapılacak. Herkes KOMİAD üyesi olmak için yarış edecek. Bunun mimarları sizlersiniz” dedi.

İŞTE YENİ ÜYELER

1-Aydın Vinç – Temel Aydın

2-SÇN İnşaat – Cemil Akyıldız

3-Simit Sarayı (Köseköy) – Ender Çakmak

4-Otman Güpür Perde – Serkan Otman

5-Top Petrol – Sinan Top

6-Akpınar İnşaat- Ali İhsan Akpınar

7-Cem Tur – Cem Turan

8-Montel Mobilya – Orhun Turfanda

9-Peynirci Baba – Mehmet Keskin

10-İthalat İhracat – Erdinç Tosuner

11-Gündem İnşaat – Birkan Şahin

12-Tuğra Kuyumculuk – Muharrem Boztürk

13-Aydoğdu İnşaat – Hakan Aydoğdu

14-Elit Eğitim Kurumları – Anıl Varol

15-Saray Grup İnşaat – Fatih Demir

16-Bürosan Mobilya – Ali Sayar

17-Askar Denizcilik Atık İnşaat – Vedat Kuru

18-Yaşar Aslan Ambalaj – Yaşar Aslan

19- Negra – Murat Gündüzalp

20-Net İnşaat – Ali Baştaş

21-İmperial Otel – Ali Kemal Kanca

22-Penteson Teknik Tekstil – Gökmen Türengül

23-Cici Traktörcülük – Selman Cici

24-Arge İnşaat Dekorasyon – Bülent Işık

25- Gayrimekul Danışman – Ahmet Güler

26- TT İnşaat – Erman Altıntaş

27-Kent Yapı – Himmet Yıldırım

28- Kafe 9 – Aydın Ünlü

29- Rina İş Teknolojileri Bilişim - Murat Özer

30- İlke Yatırım – Özkan Ayyıldız