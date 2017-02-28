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Komiser ve komiser yardımcısına hapis cezası

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Komiser ve komiser yardımcısına hapis cezası
 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan iki eski emniyet mensubuna 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde emniyet amiri olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Yunus Usluer ve avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı. 

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Usluer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. 

Usluer, FETÖ'nün darbe teşebbüsünden 10-15 gün önce bozulan cep telefonunu çöpe atarak yerine tuşlu telefon aldığını iddia ederek, düzenlenen ByLock raporunu kabul etmediğini söyledi. 

İddianamede telefon görüşmesi yaptığına dair HTS kayıtları yer alan 2 FETÖ/PDY sanığının da meslektaşı olduğunu anlatan Usluer, bu kişilerle görev icabı görüştüğünü ifade etti.

Duruşmada, mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı Hasan Gündüz, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak da yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. 

Sanık Halim Alımcı

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde komiser yardımcısı olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Halim Alımcı ve avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı. 

Alımcı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. 

Avukat İskender ise müvekkilinin, tutuklu bulunduğu süre, aile ve sosyal durumu ile kaçmaya dair şüphe bulunmamasını göz önüne alınarak tahliye edilmesi talebinde bulundu. 

Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı Hasan Gündüz, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak da yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

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