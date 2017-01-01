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Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

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Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan 2016 yılı 2'nci dönem ilk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca Üniversite Mezunu adaylar arasında düzenlenen Komiser yardımcılığı sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. 

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan 2016 yılı 2'nci  dönem Polis Amirleri eğitimi Merkezi (PAEM) ilk derece amirlik eğitimi sınav  sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek  mensuplarından 900'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere toplam bin PAEM ilk derece  amirlik (komiser yardımcılığı) eğitimi öğrenci adayı alımı için Polis Akademisi  Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada,  başarı sıralamasının, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldığı  belirtildi. Açıklamada, PAEM'de eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların  sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 oranında yedek aday belirlendiği  kaydedildi.

Adayların sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının  "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek  öğrenebilecekleri, sınav sonuçlarına ilişkin adaylara ayrıca yazılı tebligat  yapılmayacağı belirtildi.

Asıl adayların, eğitim takvimi doğrultusunda 2 Ocak 2017'de başlayacak  olan geçici ön kayıt işlemlerini 6 Ocak 2017 saat 17.00'ye kadar bizzat Polis  Akademisi Başkanlığı Çamlıca Yerleşkesi'ne gelerek veya Elektronik Belge Yönetim  Sisteminden yapmaları gerektiği vurgulandı.

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