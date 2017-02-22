Komiser yardımcısı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

Kocaeli’de devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan komiser yardımcısı Abdülcebar S. hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Abdülcebar S. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan eski polis suçsuz olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz’dan sonra 3 gün aralıksız çalıştım. Böyle bir suçun içinde olsam çalışmazdım” dedi.

Mahkeme heyetine savunmasını yapmak için ek süre talep eden Abdülcebar S., "Ben örgütün iletişim programı olduğu iddia edilen Bylock’u hiç kullanmadım. 15 Temmuz’dan sonra 3 gün aralıksız çalıştım. Böyle bir suçun içinde olsam çalışmazdım. Çalışma arkadaşlarım bu duruma şahittir. Maddi manevi çok zor durumdayım. Kızım ameliyat oldu. Ailem zor durumdadır. Avukat tutacak maddi gücüm kalmadı. Barodan avukat talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa savunma yapmak için ek süre vererek duruşmayı 20 Mart 2017 tarihine erteledi.