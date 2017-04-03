Komiser yardımcısı kendini böyle savundu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan komiser yardımcısı Tunç T. hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Tunç T.’nin 2’nci duruşması Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Tunç T. ve avukatı Deniz Akbulut katıldı.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Tunç T, ”GSM şirketinden gelen raporu kabul ediyorum. Cep telefonu benimdir. Lakin Bylock denilen programı kullanmadım” dedi. Mahkeme heyeti, sanığa hakkında ifade veren D.M isimli şahsın ifadesini sordu. Sanık Tunç T, ”Şahsın anlatımlarını kabul etmiyorum. Anlatımları yoruma dayalıdır. Kendisinin amiri idim. Bana husumet beslemiş olabilir. Bu yüzden benim hakkımda bu şekil bir ifade vermiş olabilir” dedi. Ardından söz alan sanık avukatı Deniz Akbulut, ”Müvekkilim başarılı bir polistir. Aldığı sertifikalar ve başarı belgeleri ortadadır. Kendisi masumdur. Adli kontrol şartı ile tahliyesini talep ediyoruz” dedi. 5 dakika aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti siber suçlardan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs 2017 tarihine erteledi.