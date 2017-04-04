Komiser yardımcısına hapis cezası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanan komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan eski komiser yardımcısı Uğur S. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada savunma yapan Uğur S. masum olduğunu söyledi.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Uğur S., ”Ben Eagle isimli programı kullanmadım. Telefonuma Fethullah Gülen’e ait olan kitabı da yüklemedim. Böyle bir şey imkansız. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi. Kararını veren mahkeme heyeti sanığa silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.