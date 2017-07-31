Komisyondan önemli kararlar! Kurban satışları bu tarihte başlıyor

Resmi Gazetede yayınlanan 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe istinaden toplanan İzmit’teki Kurban Hizmetleri Komisyonu önemli kararlar aldı.

Kurban Hizmetleri Komisyonunda İzmit Belediyesi, emniyet, jandarma, İlçe Tarım, İlçe Sağlık, Müftülük ve Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Müdürlüğü’nden yetkililer yer alıyor.

Tebliğe istinaden oluşturulan komisyon, İzmit ilçesindeki kurbanlık hayvan satışının sadece Solaklar Yolu İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda yapılabileceğini kararlaştırdı.



KURBANLIK HAYVANLAR 16 AĞUSTOS'TA GELİYOR

Yetkililer, 1 Eylül’de başlayacak olan Kurban Bayramı’na 15 gün kala İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazar alanına kurbanlık hayvanların girişlerinin başlayacağını zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bölgede denetimlerin yapılacağını belirterek “ kurbanlık hayvanlar 16 Ağustos tarihinden itibaren hayvan pazarına alınmaya başlayacak.



SIKI DENETİMLER YAPILACAK

Kurban satış yerlerinde hijyen ve çevre temizliği sağlanmadan ve komisyonun izni olmadan kurban kesimine izin verilmeyecek. Kesim yerleri, resmi ve belediye veterinerleri, zabıta ekipleri ve din görevlileri işbirliğinde sıkı bir şekilde denetlenecek” dediler.



KESİM YERLERİ İÇİN İZİN ŞART



Kurban Hizmetleri Komisyonu kararına göre, 2017 yılı içerisinde kurbanlık hayvan kesim hizmeti verecek yerlerin kesim izni alabilmeleri için 7 Ağustos 2017 Pazartesi gününe kadar İzmit İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.



DİŞİ HAYVAN ALINMAYACAK



Yetkililer ayrıca, 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe istinaden, ülkedeki hayvan popülasyonunun kontrolü açısından dişi hayvanların kurban pazarına ve kurban kesim alanlarına kesinlikle alınmayacağını da ifade ederek, bu konuda kurbanlık hayvan satıcılarının gerekli hassasiyeti göstermelerini istediler.



KOMİSYON İZNİ OLMADAN SATIŞ DA YOK



Vatandaşların bu konuda gerekli azami hassasiyeti göstermelerini isteyen ilgililer, gerekli hijyeni ve çevre temizliğini sağlamayıp, komisyon izni olmadan satış yapanlar hakkında yasal işlemin yapılacağını da hatırlattılar.

