Kömürcüler bunu hep yapıyor

AK Parti 2002 yılı sonunda iktidara geldiğinden beri, her il ve ilçelerde şubeleri bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla, kış öncesi kayıtlı yoksul ailelere kömür yardımı yapıyor.

Büyük bir organizasyon. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yardıma ihtiyaç duyan yoksul ailelerin kayıtları var. Devlet bu ailelere dağıtılacak kömürün özelliklerini belirliyor. İhaleye çıkılıyor. İhaleyi kazanan firmalar, devlet adına torbalanmış kömürleri, vakıfların verdiği adreslere eve teslim bırakıyor.

Tabii, keşke Türkiye’de artık kış aylarında devletin vereceği kömürle ısınmak zorunda olan aileler kalmamış olsaydı. Ya da keşke, bu yoksul ailelerin evlerine bedava kömür dağıtmak yerine, hepsine birer kombi takılabilse, doğalgaz ücretsiz verilse, hala kömür yakılarak hava kirletilmeseydi.

Bunlar ayrı tartışma konuları. Aslında evinin kışlık ısınma giderini karşılayabilecek durumda olmasına karşın, bir şekilde devletten beleş kömür alanların bulunduğu da bir gerçektir, bu da ayrı bir tartışma konusudur.

Hemen her yıl, bizim ilimizde çeşitli bölgelerde bu kömür dağıtımının ardından şikayetler yükselir. Devlet, yoksul ailelere ücretsiz kömürü dağıtacak firmaları ihale ile belirler. Kömürü, bu firmalara teslim eder. Ama bir süre sonra yoksul ailelerden, “Bize kömür diye verilen siyah taş çıktı. Sobada yanmıyor” diye şikayetler gelir. Geçmişte bu skandal daha büyük boyutlarda yaşanırdı. Günümüzde nispeten azaldı.

Ama bu yıl da kış öncesi özellikle Körfez ve İzmit ilçelerinde dağıtılan kömürlerin bir kısmının çok kalitesiz olduğu, vatandalar tarafından şikâyet konusu yapıldığı biliniyor.

Hem Körfez Kaymakamlığı, hem İzmit Kaymakamlığı, bu şikâyetleri değerlendirdi. Şikâyetlerin haklı olduğu anlaşıldı. Dağıtım firmaları, devletin verdiği kömürlerin bir kısmını kalitesiz, yanmayan kömürlerle değiştirmiş, yoksul insanları mağdur ederken elbette haksız kazanç elde etmişti. Kaymakamlıkların takibi sonucu, Körfez ve İzmit ilçelerinde kalitesiz kömürler değiştirildi.

Sonuçta ortada bir mağdur yok. Ama olay ibretliktir. Ortada büyük bir sahtekârlık girişimi bulunuyor. Bu sahtekârlığı yapmaya kalkışan kömür dağıtım müteahhitleri nasıl cezalandırılıyor. Sadece dağıttıkları kalitesiz, sahte kömürün yerine vasıfları uygun yeni kömürü dağıtmakla yakayı kurtarıyorlar mı? Bu işe kalkışan müteahhitlerin hem cezalandırılması, hem ömür boyu bir daha bu işten men edilmeleri, ihalelere girmelerinin yasaklanması gerekmez mi? Kaymakamlıklar bu büyük sahtekarlığa kalkışan müteahhitlere dağıttıkları kalitesiz kömür yerine, aynı yoksul insanlara kaliteli kömürlerin dağıttırıldığını açıklıyor. Ama bu sahtekârlığa, yoksul garip insanlar sırtından haksız para kazanmaya yeltenenlerin açık açık firma ismiyle kamuoyuna açıklanması gerekmez mi?

Kural konulunca denetimi olmalı

Her gün yaşadığım bir olayı örnek göstererek, bizim şehrimizdeki kuralsızlık ve denetimsizlik sorununu bir kez daha anlatmak istiyorum. ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi’nin binası, İzmit Körfez Mahallesi’nde. Bizim buralar, trafik açısından İzmit şehir merkezine oranla biraz daha rahat. Ama bazı kuralları koymak ve uygulamak gerekiyor.

Gazete binasından arabanızla çıktığınızda, Yüce Rıfat Sokak’a giriyorsunuz. Bu sokak, Kandıra Kavşağı’na açılan Şehit Rafet Karacan Bulvarı’nın arkasında, bu bulvara paralel uzanan bir sokak. Üzerinde, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası binaları, Turkcell, Sedaş binaları var. Giderek hareketleniyor, yeni binalar yapılıyor. Şehir de bu tarafa doğru kayıyor.

Birkaç ay önce, UKOME bir karar aldı. Yüce Rıfat Sokak’ta araç trafiği iki yönlü çalışıyordu. Sokak üzerinde iki sıralı otopark da yapılıyordu. Sıkıntı oldu. Yüce Rıfat Sokak tek yönlü hale getirildi. Real’in arka bölümünden girip, batı/doğu yönünde araçla Kandıra Sapağı’na çıkmak yasaklandı. Gerekli tabelalar konuldu. Hem de kocaman. Bazı uyanık araç şoförleri, Rafet Karacan Bulvarı’ndaki yoğun trafikte vakit kaybetmektense, Yüce Rıfat Sokak’a giriyor, buradan Kandıra Sapağı mevkiine çıkıyorlardı. Kandıra Sapağı’na zaten her yönden araç giriyor. Bir de Yüce Rıfat Sokak’tan korsan gelenler girince, sapak iyice düğümleniyordu.

UKOME doğru karar aldı. Yüce Rıfat Sokak’ta batıdan doğu yönüne araç trafiği yasaklandı. Sadece doğudan batı yönüne gidiş var. Buradan Rafet Karacan Bulvarı’na çıkılabilecek.

Karar alındı, tabelalar takıldı, uygulama başladı. Ama kimse iplemiyor. Ben hayatım boyunca her konuda kurallara uymayı alışkanlık edinmiş bir insanım. Aslında arabamla gazete binasından çıkınca, Yüce Rıfat Sokak’ı ters yönde geçsem, hemen Kandıra Sapağı’na ulaşıp, buradan kolayca D-100’e çıkarım. Eskiden öyle yapıyordum. Ama madem bir karar alınmış, sokakta trafik tek yöne düşürülmüş, kurala uyuyorum. Ama benden başka kimse uymuyor. Yüce Rıfat Sokak’tan Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na çıkana kadar sürekli karşıdan gelen araçlarla karşılaşıyorum. Eskiden sokak çift yönlü trafiğe açıkken bu kadar sıkıntı yoktu. Şimdi yasak tabelası kondu, herkes bunu delmenin peşinde.

Ama o tabelalara rağmen bu sokağa girip, kestirmeden Kandıra Kavşağı’na çıkanlara iki gün arka arkaya ceza kesilse, bir daha kimse girmez. Bunun için sık sık diyorum, “Kural koymakla iş bitmiyor. Konulan kuralın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek de lazım.”

Sosyal demokrat lidere hiç yakışmadı

Aslında keyif almıyorum. Hatta, o grup salonlarındaki yapmacık tezahüratlar, kendi partilerinin yağcı amigolarının tezahüratları ile havaya girip, saçma sapan konuşan siyasi liderler içimi karartıyor. Ama buna rağmen, salı günleri 3 siyasi partinin Meclis grup toplantılarını izlemeye gayret ediyorum.

Geçen salı, önce Bahçeli, sonra Başbakan Yıldırım, en son olarak da Kılıçdaroğlu, partilerinin meclis gruplarında konuştular. Üç liderin konuşmaları da boş konuşmalardı. MHP, AK Parti ve CHP Grup salonlarında liderlere yönelik tezahüratlar yapmacık ve gereksizdi.

Ama özellikle CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasındaki tavrı beni çok şaşırttı. Kılıçdaroğlu, elbette bazı doğru şeyler söyledi. “Savaşta ne işimiz var” dedi, “Bu işsizlik ne olacak?” dedi. Sonra lafı Suriye’deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli göçmenlere getirdi. Türkiye’nin Suriyeli göçmenler için çok para harcadığından söz etti. Hükümetin ülkelerindeki savaştan kaçarak çoluk çocuklarıyla ülkemize sığınmasını sağlayan hükümeti eleştirdi. “Biz bu Suriyelileri neden ülkemize aldık. Hepsini sınırda bırakıp, ölüme terk etseydik.” demeye getirdi.

Sosyal demokrat siyasetin evrensel kuralları vardır. CHP, sosyal demokrat olduğunu, sosyal demokrat ilkeleri savunduğunu söyleyen bir parti. Sosyal demokrat olmanın birinci kuralı da insan sevgisidir. Mazluma, düşmüşe el uzatmaktır. Dinimiz de aynı şeyleri emrediyor.

Bakın ABD’ye, Avrupa’ya, hep sağcı, faşist siyasi partiler ve liderler göçmenlere karşı çıkıyorlar. Avrupa’daki bütün sol ve sosyal demokrat siyasetçiler göçmenlere kucak açılmasını istiyorlar.

Suriyeliler üzerinden popülist siyaset yapmak, kitlelerin hoşuna gidebilir. Kılıçdaroğlu’nu bu konuşmayı yaparken izleyen pek çok vatandaş “Doğru söylüyor” demiş de olabilir. Ama kendisini “Sosyal demokrat” olarak tanımlayan, bu ilkeler üzerinden siyaset yaptığını söyleyen bir liderin, “Mazlumlara neden ülkemizi açtık. Onları neden ülkemize kabul ettik. Onlara neden bakıyoruz?” deme hakkı yoktur. Bu söylem, eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını yadırgadım. CHP lideri, artık Atatürkçü müdür, dindar mıdır, sağcı mıdır, solcu mudur bir karar vermek ve benimsediği tarzın üslubunu kullanmak zorundadır.