Kömürlük alev alev yandı
İzmit'te bulunan bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yangın dün akşam saat 18.30 sıralarında İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Elma Tepe Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmet Sezer’e ait müstakil evin bahçesindeki kömürlükten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak, yangını söndürdü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının ardından kömürlük kullanılamaz hale geldi.
Kerim YAVUZ
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