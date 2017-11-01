Kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Sabah saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi 531 Sokak'ta bulunan Senem Yalçın'a ait iki katlı binanın önündeki kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar yangına müdahale etmeye çalışırken, yangın binaya sıçradı. Evde yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.