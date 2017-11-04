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Kömürü satana yardım kesiliyor 

Kömürü satana yardım kesiliyor 

Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kış öncesi ilçedeki kayıtlı muhtaç ailelere kömür dağıtıyor.

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Aile başı 1.5 ton kömür, evlere teslim ediliyor. Ancak bazı ailelerin devletin ücretsiz verdiği bu kömürü satıp, paraya çevirdiği belirlendi. Şikayetler üzerine Kaymakamlık ekipleri kömür dağıtılan aileleri dolaşıyor. Kömürleri satanların yardımı kesiliyor. 
 

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