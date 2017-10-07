Konferans ve spor salonu müjdesi var

Okul Müdürü Fatih Şenocak ile Okul Aile Birliği Başkanı Şener İnce’nin ev sahipliğinde gerçekleşen birliktelikte, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz da hazır bulundu. Öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen Karaosmanoğlu, “Fiziki şartları itibariyle örnek olan proje okulumuzu anlamlı kılacak öğretmenlerimizdir. Gençlerimizin donanımlı yetişerek dünya üzerindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını onlar sağlayacak” dedi.

“ANADOLU GENÇLİĞİMİZDEN BÜYÜK BEKLENTİ İÇERİSİNDEDİR”

Kocaeli genelinde okullara verdiği destekler eğitim camiasının büyük takdirini toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle olan birlikteliğinde, “ülkenin kalkınması için en önemli temel taşı eğitimdir” vurgusu yaptı. Bu eğitim maratonunun aileden başladığını anaokulu ile devam ettiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Gençlerimiz güçlü Türkiye’nin oluşmasında kilit görevindedir. Eğitim aldıkları bu zaman dilimini iyi değerlendirmelilerdir. Mazlum coğrafyalar ve ülkemizin her karışındaki Anadolu insanı, gençliğimizden büyük beklenti içerisindedir” ifadelerini sarf etti.

“OKULUMUZU ANLAMLI KILACAK SİZ ÖĞRETMENLERİMİZSİNİZ”

Değerler eğitimini önemseyerek gençlerin daha iyi yetişmesi için verdiğimiz mücadelenin karşılığını muhakkak alacağım diyen Karaosmanoğlu, “Bu güzel okulumuzun temelinden her aşamasında Büyükşehir Belediyesi olarak emeğimiz ve desteğimiz var. Şimdi bir atılım daha yapıyor, okulumuzun yan tarafındaki araziyi kamulaştırarak spor ve konferans salonu yapacağız. Hükümetimiz ve biz yerel yönetimlerin destekleriyle fiziki şartları örnek olan bu proje okulumuzu anlamlı kılacak siz öğretmenlerimizsiniz” şeklinde konuştu.