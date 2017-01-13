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Kongre Merkezi, Mannesmann arazisine

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Kongre Merkezi, Mannesmann arazisine
2004 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olan, kentimizin en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen Kongre ve Kültür Merkezi projesi için Mannesmann Boru Fabrikası’nın terk ettiği alan seçildi. 

PROJE BİTİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alan üzerinde bulunan binaları da yok etmeden 36 dönüm kullanım alanına sahip, iki büyük bloktan oluşacak kongre ve kültür merkezinin projelerini yaptırıyor. Projelerin 2-3 ay içinde tamamlanması, bu yılın ilk yarısı içinde inşaat ihalesine çıkılması planlanıyor. Kocaeli’nin çok ihtiyaç duyduğu tesis, 1.5-2 yıl içinde tamamlanacak.
 

1400 KİŞİLİK KONGRE SALONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mannesmann alanında yaptıracağı tesiste 1400 kişi kapasiteli ana kongre salonunun yanı sıra 2 adet 150’şer kişi kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanları, 4 adet 50’şer kişilik çok amaçlı salon, idari ofisler, restaurant bölümü, 2 adet 500’er kişilik düğün salonu bulunacak.

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GENİŞ FERAH- Büyükşehir Belediyesi, yeni proje için bu yılın ilk yarısında ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. En geç 2 yıl içinde tamamlanacak proje 36 dönüm kapalı alana sahip olacak. Yüksek tavanlı, geniş, ferah çok sayada salon ve yeme içme bölümleri tesiste yer alacak.

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