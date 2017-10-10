Kongre takvimi başlıyor: “Yeniden adayım”

Ocak ayı itibariyle başlayacak olan seçimler 31 Mart tarihine kadar bitmiş olacak. Odalar da hareketlenme başladı. Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayiler Odası Başkanı Bayram Kütük’e yapılacak olan seçimlerden yeniden aday olacağını söyledi.

İKİNCİ DÖNEMİNE TALİP

2014 yılında göreve gelen Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayiler Odası Başkanı Bayram Kütük, 3 yıldır görevini başarıyla yürütüyor. Göreve geldiğinden beri heyecanla çalışmalarını sürdüren ve Kocaeli’de bakkal esnafının sorunlarına ses olan Kütük, “Güzel işler yaptık. Bakkalın Kocaeli’de artık var olduğunu hissettirdik. Yapılacak olan kongrede yeniden adayım. Delege teveccüh gösterirse başkanlıkta ikinci dönemime talibim” diye konuştu.

ODANIN 1460 ÜYESİ VAR

Odanın 1460 üyesi olduğunu ifade eden Kütük, “Biz göreve geldiğimizde odanın 1200 üyesi vardı. Yerel yönetimle mesafemizi iyi tutarak, kaçak esnafı önleyerek üye sayımızı artırdık. Koordineli çalışarak üye sayımızı fazlalaştırdık. 1460 üye sayıcı ciddi bir rakam. Yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Bizim kongrelerimiz demokratik şekilde gerçekleşir. Birden fazla liste olur. Kongre günü bile listesini yaptıysa aday olabilir. Şu an kongre tarihi belli değil. ‘bende varım’ diyen esnaf arkadaşlarımız varsa biz herkese açığız” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN