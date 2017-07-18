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Kongrede 420 üyenin oy kullanma hakkı var

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Kongrede 420 üyenin oy kullanma hakkı var
Kocaelispor’un 28 Temmuz Cuma günkü olağanüstü kongresinde aidatlarını yatıran 420 üyenin oy kullanabileceği açıklandı. Yeşil-Siyahlı kulüp 51 yıllık tarihindeki 80’nci genel kurulunu yapacak.

ÜYE SAYISI 129 ARTTI
Kocaelispor’un 30-31 Mayıs’ta gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aidatlarını düzenli ödeyen 291 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Başkan Bahri Yavuz’un çağrısı sonrasında bu süreçte 129 kişinin kulübe üye olduğu belirtildi. 28 Temmuz’daki olağanüstü genel kurulda 420 üye oy kullanabilecek. Son kongrede 104 üye katılmıştı.

80’NCİ KONGRE
1966 yılında kurulan Kocaelispor’un bugüne kadar 34’ü olağan, 45’i olağanüstü olmak üzere toplam 79 kez kongre yaptığı açıklandı. Yeşil-Siyahlı kulüp 28 Temmuz’da 80’nci kez kongreye gidecek. Dolphin AVM’deki Yunus Emre Nikah Salonu’ndaki kongrenin saati 18.00 olarak açıklandı.

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