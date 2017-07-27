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Kongreler için hareket başladı 

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Kongreler için hareket başladı 
AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan 6’ncı olağan kongreler sürecinin delege seçimleriyle fiilen başlamasının ardından, ilçe ana kademe kongreleri için tarih belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 

BAŞLANGIÇ:16 EYLÜL

İl Başkanı Ceyhan, ilçe kongreleri takviminin 19 Ağustos’ta başlayacağını, ana kademe kongrelerini 16 Eylül’de başlatmayı planladıklarını söyledi.

472 mahallede sandık koyarak delege seçimlerini tamamladıklarını hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ceyhan,  delege seçimleri ve kongre süreciyle ilgili şunları söyledi: “Seçim organizasyonu yapan ilçe başkanları ve emek veren, sandıkta duran, oyunu kullanan üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Yüzde 25 civarında katılım sağladık. 62 bin 49 üyemiz sandığa giderek oy kullanması demokratik katılım siyasi heyecan açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. Kocaeli teşkilatlarını dinamizmi zirvededir. Bütün teşkilatlarımız genel seçim gibi gayretli çalışmalar ortaya koydu. Böyle bir teşkilata il başkanı olmaktan haz duyuyorum. Eksiklikler tamamlandıktan sonra kesinleşmiş delege listemizi tamamladık. Delege seçimi ile ilgili en küçük problem olmaması bizim için gurur vesilesidir. 
Kadın ve Gençlik Kollarımızın kongre süreçleri başladı. Delegelerini istişarelerle belirliyor. Ağustos ayı sonuna kadar delegasyonu tamamlanmış olacaklar. Ana kademelerin kongresinden sonraki 1 ay içinde kadın ve gençlik kongrelerini yapacağız. Kasım-Aralık ayına kadar ilçe kongrelerimiz tamamlanacak. İlçe kongre takvimi 19 Ağustos'ta başlayacak. Ana kademe ilçe kongrelerimizi 16 Eylül’de başlatmak istiyoruz. Cumartesi-Pazar ağırlık olmak üzere (Bir iki ilçe hariç) kongreleri 1 ay içinde bitirmek istiyoruz. "

Ceyhan'dan Sözcü'ye tekzip
 

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