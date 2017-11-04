Konservatuvar öğrencileri Bienali gezdi

BİENAL UFUKLARINI AÇTI

35 kişiden oluşan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Resim Bölümü öğrencileri, eğitimlerinin bir parçası olarak gördükleri Bienalde gördükleri eserlerin kendilerine ve farklı bir ufuk açtığını söyledi. Öğrenciler Eğitim gördükleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Müdürlüğüne, kendilerine sağladıkları katkı ve destek sebebiyle teşekkür etti.

SERGİLER ÜCRETSİZ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, 16 Eylül -12 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işlerin sergilendiği İstanbul Bienali, 12 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. “İyi Bir Komşu” teması adı altındaki İstanbul Bienali, İstanbul’un çeşitli sergi salonlarında sanatseverlerle buluşuyor.

