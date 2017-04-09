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Kontenjan sıkıntısı

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Kontenjan sıkıntısı
Maç öncesinde taraftar kontenjanı krizi yaşandı.

Sancaktepe Belediyespor, misafir takıma 85 kişilik yer ayırmıştı. Yapılan girişimlerde sayıya 30 kişi ilave edildi. Ancak maça gelen Yeşil-Siyahlı taraftar sayısı neredeyse bu sayının üç katıydı. Misafir takım tribününe alınmayanlar Sancaktepe taraftarların yer aldığı tribüne girmek isteyince polis müdahale etti. Başkan Yavuz, dışardaki taraftarın maça alınması için büyük uğraş verdi. Sonuçta tüm taraftar içeriye alındı.  

OĞUZHAN SÜRPRİZİ

Ev sahibi takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Maç saatinde hava kapalı, sıcaklar 12 derece dolayındaydı. Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, ilk 11 tercihinde sürpriz yaptı. Yıldız, Oğuzhan’ı kenara alıp ileri uçta Sinan’ı, arkasında ise Şenol’u oynattı. Takımın en çok gol atan ismi olan Oğuzhan uzun haftalar sonra 11’de yer alamadı. Cezalı Kadir Gezer’in yerine sağbekte beklendiği gibi Ali Keten, stoperde ise Kemal oynadı.

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