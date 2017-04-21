  • BIST 92.615
  • Altın 150,007
  • Dolar 3,6419
  • Euro 3,9092
  • Kocaeli 9 °C

Konteyner neronu hapsi boyladı

»
Konteyner neronu hapsi boyladı
İzmit’te konteynerleri yakan şahıs tutuklandı.

İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, H.N. isimli şahıs konteyner yakarken suçüstü yakalandı. Kozluk Mahallesi’nde oturan ve emekli olduğu öğrenilen H.N. isimli şahıs verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkartılan konteyner neronu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmit Belediyesi’nin konteyner yangınları konusunda polisle işbirliği içinde olduğu kaydedildi. 

6 AYDA 97 KONTEYNER YAKILDI

İzmit Belediyesi yetkilileri, son 6 ay içinde 85’i plastik çöp konteynırı, 12’si de yeraltı çöp konteyneri olmak üzere 97 adet konteynerin kasıtlı ya da atılan sıcak kor ve izmarit yüzünden yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söylediler. Yanan konteynerlerin toplam maliyetinin 75 bin lira olduğunu söyleyen yetkililer "Konteynerlerin bazıları kasıtlı olarak yakılırken, bazıları da   bilinçsiz kullanım yüzünden kullanılamaz hale geldi. Özellikle, konteynerlere tüm uyarılara rağmen sıcak kor ve külün yanı sıra sigara izmariti atılmakta bu da yangın çıkartmaktadır” dediler. 

Bu haber toplam 1062 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Börek hırsızına çağrı: Canın istediği zaman gel20 Nisan 2017 Perşembe 16:26
  • Dakikalarca böyle bekledi20 Nisan 2017 Perşembe 13:53
  • Kırmızıda geçip yayaya çarptı20 Nisan 2017 Perşembe 12:44
  • İzmit'te iğrenç iddiaya gözaltı20 Nisan 2017 Perşembe 11:25
  • Restorana molotoflu saldırı20 Nisan 2017 Perşembe 10:25
  • Nevzat Doğan kaza geçirdi20 Nisan 2017 Perşembe 10:13
  • TSK'dan hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi19 Nisan 2017 Çarşamba 23:55
  • Eski lastiklerin konulduğu depo alev alev yandı19 Nisan 2017 Çarşamba 19:49
  • Körfez gişelerinde korkulu anlar! Alev alev yandı, trafik durdu19 Nisan 2017 Çarşamba 15:18
  • Mazot hırsızları yakayı ele verdi19 Nisan 2017 Çarşamba 13:48
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti