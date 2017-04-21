Konteyner neronu hapsi boyladı

İzmit’te konteynerleri yakan şahıs tutuklandı.

İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, H.N. isimli şahıs konteyner yakarken suçüstü yakalandı. Kozluk Mahallesi’nde oturan ve emekli olduğu öğrenilen H.N. isimli şahıs verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkartılan konteyner neronu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmit Belediyesi’nin konteyner yangınları konusunda polisle işbirliği içinde olduğu kaydedildi.

6 AYDA 97 KONTEYNER YAKILDI

İzmit Belediyesi yetkilileri, son 6 ay içinde 85’i plastik çöp konteynırı, 12’si de yeraltı çöp konteyneri olmak üzere 97 adet konteynerin kasıtlı ya da atılan sıcak kor ve izmarit yüzünden yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söylediler. Yanan konteynerlerin toplam maliyetinin 75 bin lira olduğunu söyleyen yetkililer "Konteynerlerin bazıları kasıtlı olarak yakılırken, bazıları da bilinçsiz kullanım yüzünden kullanılamaz hale geldi. Özellikle, konteynerlere tüm uyarılara rağmen sıcak kor ve külün yanı sıra sigara izmariti atılmakta bu da yangın çıkartmaktadır” dediler.