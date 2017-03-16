Çayırova'da konteynere kapatılan köpeğin hayatı ihbarla değişti.

Çayırova'da Terrier cinsi köpeğin bakımsız ve zincire bağlı olarak terk edildiği ihbarını alan SOHAYKO Derneği üyeleri harekete geçti. Hemen bölgeye giden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, kötü bir manzara ile karşılaştı Bakımsızlıktan adeta perişan bir hale gelen köpeğin ilk olarak zincirleri çözüldü. Aç ve susuz olan köpeğin agresif tavırları da ekiplerin dikkatini çekti.





Hemen kuaföre götürüldü

Bir yılı aşkın süredir hurdacılık yapan bir kişinin yanında kalan ve hurdacının taşınması üzerine kaderine terk edilen köpek, bulunduğu ortamdan kurtarılarak hemen Ataşehir’de bulunan bir pet kuaföre götürüldü. Tüyleri kesilen köpeğin ilk olarak yarası olup olmadığı kontrol edildi. Yıkanan köpek, daha sonra veteriner hekime götürüldü. Kuduz aşısı yapılan köpek için kimlikte çıkartıldı.





Yeni yuva aranıyor

Köpeğin güzel bir operasyon ile bulunduğu ortamdan kurtarıldığını ifade eden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, “Dostumuzun hali ortada çok kötü günler geçirmiş ona geçmişini unutturacak sıcak ve sevgi dolu yeni bir yuva arıyoruz. Umarız en kısa sürede yeni yuvasına kavuşur. Bu durumlardaki dostlarımızı kurtarmak için vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen bu derneklere üye olup destek olsunlar” dedi.