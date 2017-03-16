  • BIST 90.426
  • Altın 145,062
  • Dolar 3,6773
  • Euro 3,9436
  • Kocaeli 7 °C

Konteynere kapatılan köpeğin hayatı ihbarla değişti

»
Konteynere kapatılan köpeğin hayatı ihbarla değişti
Çayırova'da konteynere kapatılan köpeğin hayatı ihbarla değişti.

Çayırova'da Terrier cinsi köpeğin bakımsız ve zincire bağlı olarak terk edildiği ihbarını alan SOHAYKO Derneği üyeleri harekete geçti. Hemen bölgeye giden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, kötü bir manzara ile karşılaştı Bakımsızlıktan adeta perişan bir hale gelen köpeğin ilk olarak zincirleri çözüldü. Aç ve susuz olan köpeğin agresif tavırları da ekiplerin dikkatini çekti.

20170316aw011691_03.jpg

Hemen kuaföre götürüldü
Bir yılı aşkın süredir hurdacılık yapan bir kişinin yanında kalan ve hurdacının taşınması üzerine kaderine terk edilen köpek, bulunduğu ortamdan kurtarılarak hemen Ataşehir’de bulunan bir pet kuaföre götürüldü. Tüyleri kesilen köpeğin ilk olarak yarası olup olmadığı kontrol edildi. Yıkanan köpek, daha sonra veteriner hekime götürüldü. Kuduz aşısı yapılan köpek için kimlikte çıkartıldı.

20170316aw011691_01.jpg

Yeni yuva aranıyor
Köpeğin güzel bir operasyon ile bulunduğu ortamdan kurtarıldığını ifade eden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, “Dostumuzun hali ortada çok kötü günler geçirmiş ona geçmişini unutturacak sıcak ve sevgi dolu yeni bir yuva arıyoruz. Umarız en kısa sürede yeni yuvasına kavuşur. Bu durumlardaki dostlarımızı kurtarmak için vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen bu derneklere üye olup destek olsunlar” dedi.

20170316aw011691_02.jpg

Bu haber toplam 299 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'e deprem müzesi16 Mart 2017 Perşembe 10:34
  • 'Çanakkale, dünya tarihinin unutmayacağı bir mücadele'16 Mart 2017 Perşembe 10:28
  • Hokka Butik açıldı16 Mart 2017 Perşembe 09:30
  • Saç bakımıyla ilgili doğru bilinen 10 yanlış15 Mart 2017 Çarşamba 23:51
  • GÖRENLERİN YÜREĞİNE İNECEK EN KORKUNÇ 18 ŞAKA15 Mart 2017 Çarşamba 21:20
  • Sinemanın güzelleri jüri önüne çıkıyor15 Mart 2017 Çarşamba 17:52
  • Başkan Doğan, Bakallar Odasını ziyaret etti15 Mart 2017 Çarşamba 17:48
  • Emlak sektöründe uzman olmak15 Mart 2017 Çarşamba 17:30
  • Kazandığı madalyayı şehitler anısına armağan etti15 Mart 2017 Çarşamba 14:47
  • "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" Osmangazi'den geçti15 Mart 2017 Çarşamba 14:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti