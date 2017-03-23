Kontrolden çıkan araç şantiyeye uçtu! 1 yaralı

Başiskele'de seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkan araç inşaat şantiyesine uçtu.

Kaza, Başiskele Kullar Ovacık Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.50 sıralarında İzmit'ten Başiskele istikametine gitmekte olan Z.K (27) idaresindeki 41 EB 040 plakalı araç bir anda kontrolden çıkarak, cadde üzerindeki inşaat şantiyesi alanında park halindeki, İ.D(34) ‘ye ait 34 BJ 4238 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada 41 EB 040 plakalı araç sürücüsü Z.K hafif yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki araçta maddi hasarın oluşurken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ