Kontrolden çıkıp 2 araca çarptı!

Kaza, D-100 Karayolu 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EE 7733 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan 34 FJ 3826 plakalı otomobile ardından da 41 F 0077 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Yaralanan kadın sürücü, çevreden gelenler tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.