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Kontrolden çıkıp ağaca çarptı

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Kontrolden çıkıp ağaca çarptı
İzmit Alikahya yan yol  üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücüsü Esra Ocak hafif yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit Alikahya yan yol üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Esra Ocak idaresindeki 41 AJ 999 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarındaki tel örgü ile ağaca çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü Esra Ocak’ı kontrol amaçlı yakın bir hastaneye ambulansla sevk etti. İtfaiye ekipleri araçta yaşanan LPG sızıntısına müdahale ettikten sonra çekiciyle aracı oto parka  götürdü. 

Kerim YAVUZ
 

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