  • BIST 89.523
  • Altın 147,028
  • Dolar 3,7226
  • Euro 3,9316
  • Kocaeli 11 °C

Kontrolden çıkıp dehşet saçtı! 1 ölü

»
Kontrolden çıkıp dehşet saçtı! 1 ölü
Derince Yenikent istikametinde meydana gelen trafik kazasında,  kontrolü kaybeden aracın kaldırıma çıkarak çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

KALDIRIMDA ÇARPTI

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Derince Yenikent TOKİ Köprüsü altında gitmekte olan Aydın D. idaresindeki 41 B 9467 plakalı araç, belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıktı.  Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aydın D.  kaldırımda yaya halinde olan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç karşı kaldırıma geçip, duvara çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları yaptıkları çalışmada yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kazada sürücü Aydın D. ise yaralandı.

Kazanın ardından sürücü Aydın D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşlı kadının cenazesi  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis kazada yaşamını yitiren kadının  kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haber toplam 218 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince didik didik arandı!03 Mart 2017 Cuma 13:00
  • FETÖ operasyonunda yeni gelişme!03 Mart 2017 Cuma 12:25
  • İzmit'te kaçak yapıya izin yok!03 Mart 2017 Cuma 11:27
  • Eş zamanlı FETÖ operasyonu! 26 gözaltı03 Mart 2017 Cuma 10:42
  • İhraç edilen öğretmenler yargılanıyor02 Mart 2017 Perşembe 21:59
  • FETÖ davasında çarpıcı ifadeler02 Mart 2017 Perşembe 20:45
  • 10 metrelik kuyuya düştü02 Mart 2017 Perşembe 20:21
  • Kaldırıma tüküren karikatüristi uyardı hastanelik oldu02 Mart 2017 Perşembe 18:36
  • Kırmızı bültenle aranan suçlu İzmit'te yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 18:31
  • Büyük operasyon kameralara böyle yansıdı02 Mart 2017 Perşembe 18:30
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Koşup gelen kadar, kaçıp giden var
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti