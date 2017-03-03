Kontrolden çıkıp dehşet saçtı! 1 ölü

Derince Yenikent istikametinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolü kaybeden aracın kaldırıma çıkarak çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

KALDIRIMDA ÇARPTI

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Derince Yenikent TOKİ Köprüsü altında gitmekte olan Aydın D. idaresindeki 41 B 9467 plakalı araç, belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aydın D. kaldırımda yaya halinde olan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç karşı kaldırıma geçip, duvara çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları yaptıkları çalışmada yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kazada sürücü Aydın D. ise yaralandı.

Kazanın ardından sürücü Aydın D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşlı kadının cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis kazada yaşamını yitiren kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.