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Kontrolünü kaybedip su kanalına girdi

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Kontrolünü kaybedip su kanalına girdi
TEM Otoyolu Hereke mevkisinde kontrolden çıkan araç su kanalına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Y. idaresindeki 34 HB 0734 plakalı hafif ticari araç, Körfez Hereke mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Yan yattıktan sonra yolun sol şeridindeki duvara çarparak su kanalı içinde duran araçtan Kazım Y. ile eşi Yasime Y. yaralı olarak çıkarıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Derince Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Çift kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de korkutan kaza: 6 yaralı

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