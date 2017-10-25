Konuşabilmesi için kampanya başlatıldı

Körfez Kuzey Mahallesi Üzüm Sokak'ta Yolcu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Cafer Teyyar Yolcu, doğuştan konuşamıyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Cafer Teyyar Yolcu'nun konuşabilmesi için terapi görmesi gerekiyor. Aylık 5 bin TL'yi bulduğu belirtilen terapi masrafları için ailenin başvurusu üzerine Körfez Kaymakamlığı 3 ay yardım toplama izni verdi. Ayşe Yolcu yaklaşık 1,5 yıllık terapi masraflarını devletin karşılamadığını, aylık 5 bin TL'lik terapi masrafını karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını belirtti.

Ayşe Yolcu kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Çocuğumuzun acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Belli bir yaş sınırına gelince tedavisi yokmuş. Maddi gücümüz yok. Çok zor durumdayız. Hayırsever insanların desteğine ihtiyacımız bulunmakta. Devletimiz 3 aylık yardım toplama imkanı verdi. Çocuğumuz şu anda hastanede yatıyor. Eğer zamanında bu tedavi olmazsa oğlumuz bir daha hiç konuşamayacak" dedi.