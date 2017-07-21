  • BIST 106.843
  • Altın 142,688
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 24 °C

Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar yolda

»
Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar yolda
Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Özaydemir, "Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar giderek yayılacak. Bu teknolojik dönüşümün ana ve yan sanayilere önemli etkisi olacak." dedi.

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) Başkanı Şeref Burak Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada sanayinin teknolojik dönüşümünde öncü potansiyele sahip beyaz eşyada akıllı ve bağlantılı ürünlere geçiş yaşandığını söyledi.

"Geleneksel imalat sanayinin bilişim yönünde yüksek teknolojiyle donatılması" olarak tanımlanan Sanayi 4.0 konusundaki çalışmaların hız kazandığını belirten Özaydemir, şöyle devam etti:

"Çünkü sektörün yüksek üretim hacmi ve ihracat oranı, ciddi bir global rekabetçilik gerektiriyor. Bu anlamda sektörümüz sanayinin dönüşümünde öncü olacak potansiyele sahip. Uluslararasılaşma ve Sanayi 4.0'a yönelik faaliyetlere odaklandık. Sektörün teknoloji boyutu çok önemli. Bu teknolojileri kullanacak, firmanın çözümlerine uygun hale dönüştürecek ve üstünlük yaratacak şekilde kurgulayacak ekiplerin oluşması da önemli."

"Teknolojik dönüşüm olacak"

"Ürünlerde de önemli bir teknolojik dönüşüm olacak. Akıllı ve bağlantılı ürünlere doğru beyaz eşya sektörü de geçiş yapacak." diyen Özaydemir, şunları kaydetti:

"Bunun etkilerini fuarlarda görüyoruz. Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar, farklı çözümler oluşturan yapılar görülüyor. Bunlar giderek yayılacak. Bu teknolojik dönüşümün ana ve yan sanayilere önemli etkisi olacak. Yaptığımız işlerin değişmesi gerekecek. Sanayi 4.0, akıllı ve bağlantılı ürünlere geçişte nitelikli insan ihtiyacı ortaya çıkacak. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına daha çok önem vermek gerekiyor. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukların bu konularda daha iyi yetiştirilmesinin artırılması kritik konulardan. Bu, gelecekteki rekabette ve dünya ekonomisinde alacağımız payı belirleyecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GSM operatörleri ücretsiz Wi-Fi hizmetini genişletiyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:08
  • Japonlardan ter kokusunu ölçen cihaz17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:54
  • Basamakları hareket eden merdiven icat edildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:27
  • Türk bilim insanları giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
  • Deniz suyundaki değerli metalleri arıtmanın yolu keşfedildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:43
  • Satürn büyüklüğünde yıldız keşfedildi12 Temmuz 2017 Çarşamba 21:14
  • Instagram'da ekran görüntüsü alan görünecek09 Temmuz 2017 Pazar 16:06
  • Psikopatların beyni farklı işliyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
  • Bataryasız cep telefonu icat edildi07 Temmuz 2017 Cuma 19:14
  • Yeni bir atom altı parçacık keşfedildi07 Temmuz 2017 Cuma 19:08
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti