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Konuşulan kişinin sosyal statüsü ses tonunu değiştiriyor

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Konuşulan kişinin sosyal statüsü ses tonunu değiştiriyor
Konuşulan kişinin sosyal statüsüne göre insanların ses tonlarını değiştirdiği bildirildi.

Konuşulan kişinin sosyal statüsüne göre insanların ses tonlarını değiştirdiği bildirildi.

Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayımlanan, Starling Üniversitesinin yaptığı araştırma, insanların, konuştukları kişilerin kim olduğuna ve statülerine dikkat ederek ses tonlarını değiştirmeye eğilim gösterdiklerini ortaya koydu.

Katılımcılar için iş görüşmesi ortamı hazırlandı ve bireylerin ses tonlarının - özellikle konuşma biçimlerinin - farklı sosyal statülerden gelen kişilere göre değiştiği tespit edildi.

Starling Üniversitesinde görevli Dr. Viktoria Mileva, araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Konuşmamızdaki değişiklikler bilinçli ya da bilinçsiz olabilir, ancak ses karakterleri, sosyal statüyü iletmek için önemli bir yoldur. Hem kadınların hem de erkeklerin, baskın ve prestijli olduğunu düşündükleri kişilere cevaben farklı eğilimler içinde olduğunu keşfettik." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar aynı zamanda, konuşurken manipülasyon, zorlama ve yıldırma gibi yöntemlere başvuran ve baskın karakter olduklarını düşünen katılımcıların, yüksek statüdeki biriyle sohbet ederken daha düşük bir ses tonuyla konuştuklarını gözlemledi.

Araştırmada öte yandan insanların kendilerine saygı duyduğuna ve görüşlerini değer verdiğine inanan, kendilerini çok prestijli kişiler olarak değerlendiren bireylerin, karşılarında kim olursa olsun ses tonlarını değiştirmediği de görüldü.

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