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Konut ve araç kiralamalarında yeni dönem başlıyor

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Konut ve araç kiralamalarında yeni dönem başlıyor
Konutlarını günübirlik kiraya verenlerle  motorlu araç kiralayan firmaların, 1 Temmuz'dan itibaren tahsilatlarını banka ve  benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması zorunlu olacak.

Maliye Bakanlığının ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle,  önümüzdeki aydan itibaren araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal  kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil  edecek. Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit  olarak alabiliyorlardı.

Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut  kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka  ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu  kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400  liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük  cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı  amaçlıyor.

"KANGREN OLMUŞ KONUYA DOĞRU DÜZENLEME"

Türkiye Tüm emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali  Taylan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, günübirlik konut kiralamalarına  ilişkin düzenlemenin sektörü kayıt altına alma noktasında çok doğru bir uygulama  olduğunu söyledi.

Taylan, "Konutların günübirlik kiraya verilmesi kangren olmuş bir  konuydu, burada bir başıboşluk vardı ve düzenleme uzun süredir gündemdeydi. Bu  kiralamaların kayıt altına alınması, hem konutların kime verildiğinin tespiti hem  de verginin kayıt altına alınması noktasında çok önemli bir adım." dedi.

"TURİSTLERE KISA DÖNEMLİ ARAÇ KİRALAMADA SIKINTI YARATABİLİR"

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı  Türkay Oktay da alınan kararın kiralama işlemlerinde nakit para kullanımını  tamamen kaldırdığını belirterek, uygulamanın kiralayanın kimliğini ve finansal  ödeme sistemlerini kullanma kapasitesini göstermek adına olumlu sonuçları  olacağını kaydetti.

Kiralayan kişinin kimliğinin yanı sıra bankacılık sistemlerini de  kullanmasının daha fazla bilgi edinilmesini ve daha etkin risk yönetimi  yapılmasını sağlayacağına işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Bunun özellikle kısa dönem kiralama işlemlerinde ciddi sıkıntılar da  getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerden kiralama  işlemlerinde banka veya aracı finansal kuruluş kullanmasını istemek sorunlar  yaratacaktır. Bu tip müşteriler banka kredi kartı veya nakit kartı kullanarak  işlem yapabilirler ancak kartları bulunmayan müşterilerin işlem yapmaları  imkansız hale gelecek gibi görünüyor. Bu da yabancı turist sayısını artırmaya ve  onların harcama yapmasını sağlamaya çalıştığımız bu dönem olumsuz sonuçlar  yaratabilir. Uygulama işlem sürelerini de uzatabilir. Yerli ve yabancı  turistlerin hızlı bir şekilde yaptığı kiralama işlemleri uzayacağından alternatif  ulaşım araçlarına kaymalarını ve sektörün gelir kaybına uğramasını beraberinde  getirebilir."

Oktay,  uzun dönemli kiralamalarda müşterilerin büyük çoğunluğunun  şirketler olduğunu, bu tip kiralamalarda uygulamanın bir sorun yaratmasını  beklemediklerini kaydetti.

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