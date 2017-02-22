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Köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmak isterken, başından vuruldu

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Köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmak isterken, başından vuruldu

İzmit'te, uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan Kadir Açıkel, köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmaya çalıştı. Köpeğin saldırması sonucu panikleyen polisin havaya uyarı ateşi açmak isterken tabancasından çıkan kurşun, Kadir Açıkel'in başına isabet etti. Yaralanan Açıkel tedavi altına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bu sabah uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenledi. İzmit Gültepe Mahallesi'nde asayiş ve çevik kuvvet ekipleri ile mahalleye girilirken, hakkında arama kararı bulunan Kadir Açıkel'in yaşadığı eve baskın düzenlendi. İddiaya göre, Kadir Açıkel köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmaya çalıştı. Polis, peşine düştüğü Kadir Açıkel'i durdurmak için havaya uyarı ateşi açmak istedi. Bu sırada köpek polise doğru saldırınca, panikleyen polisin tabancasından çıkan kurşun Kadir Açıkel'in başına isabet etti. Kurşun, Kadir Açıkel'in başını sıyırırken, polis olay yerine 112 Acil ekibi istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Kadir Açıkel'e müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Açıkel tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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