Köpek komşuları birbirine düşürdü

Gölcük'te apartman dairesinde köpek besleyen Akol çiftinin, köpek sesinden rahatsız olan komşuları ile yaşadığı anlaşmazlık karşılıklı açılan hakaret davalarıyla mahkemeye taşındı.

Gölcük Değirmendere’de 5 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Derya ve Taner Akol çifti, 1,5 yıl önce yavru halde aldıkları Papillon cinsi köpek nedeniyle komşu Emine Çeçen ile yaşadıkları sorunlar mahkemelik oldu. Edinilen bilgiye göre 1,5 yıl önce aldıkları Shella adlı köpeği evde beslemeye başlayan Akol çifti, zaman zaman havlayan köpeğin sesinden rahatsız olan alt komşuları Emine Çeçen ile sözlü olarak tartışmaya başladılar. Yaptığı özel bir sopa ile evinin tavanına vurarak sürekli komşularını uyaran Çeçen ile Akol ailesi arasında her geçen gün artarak devam eden kavgalar ise sonunda karşılıklı açılan hakaret davaları ile mahkemeye taşındı. Çeçen hakaret davası sonrasında köpeği çıkarmak için dava açacağını söylerken, Akol çifti de mahkeme yada apartman yönetimi kararı olmadan köpeklerini evden uzaklaştırmayacaklarını belirterek karşı hakaret davası açtılar.

'KÖPEĞİ EVDEN ATMAMI İSTEDİ'

1,5 yıl önce aldıkları Sheela adlı köpeği evde beslemeye başlamalarının ardından komşuları Emine Çeçen ile sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Derya Akol, “Alt komşumuz Emine Çeçen kapımıza gelerek köpek istemediği, rahatsız olduğunu, köpek sevmediğini dile getirdi. Ardından köpeği evden atmamı istedi. Ben de köpeği atmayacağımı, mahkeme yoluyla bunu çözebileceğini, beni şikayet edebileceğini, mahkemeyi kazanırsa ben de bir çaresine bakabileceğimi söyledim. Bunun ardından konuyu 26 Ağustos 2016 günü yapılan apartman toplantısına taşıdı. Köpeğin evden çıkarılması için oylama yapmak istedi. Ancak apartman yönetimi de oylamaya gerek duyulmadığını konuyu karşılıklı olarak mahkemede çözülmesi gerektiğini belirttiler. Köpeği atamayacağımı anlayınca da 10 gün sonra kapıma gelip benle kavgaya başladı” dedi.

'1 YILDIR SAVAŞ VERİYORUM'

Her geçen gün artarak devam eden kavgalarda hakaret ve tehditler aldıklarını belirten Derya Akol, “O köpeği sevmiyormuş, atacakmışım. Yıldırma politikaları böyle başladı. Artık haftada bir karakolda karşılıklı o beni ben onu şikayet eder hale geldik. Bu 1 yıldır sürüyor. Kendisi bana hakaret ediyor köpeği binadan atamadığı için hırsından bizi yıldırmak veya evden köpek ve biz gidelim diye herhalde bunları yapıyor. Ben 1 yıldır savaş veriyorum. Ben köpeğimi atmayayım diye 3 bin TL verdim avukat tuttum. Olay kötü sona gitmesin, kavgayla gürültüyle bir şey olmasın diye. Ama her türlü bize zarar vermeye başladı. Maddi manevi. Ben köpeğimden ayrılmak istemiyorum. Bırakmak istemiyorum. Havlıyor olabilir, rahatsızlık ediyor olabilir ama birbirimize tolerans etsek. Kimin çocuğu kiminin başka bir şeyi gürültü yapar. Evlerde tabi ki apartmanlarda gürültü olacak. Ama aşırı derecede, istenmeyecek kadar ses olsaydı diğer komşularımız da istemezdi” diye konuştu.

Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen köpeğinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Derya Akol, “Köpeğimden ölürüm de vazgeçmem. Bu dava da değil her geçen gün karşılıklı iftiralar, hakaretler artmakta ve büyümekte. Bunların son bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Açılan hakaret davasında kendisinin de hakaretle suçlandığını belirten Taner Akol, “Komşumuz, tahammülsüzlüğün en uç noktalarını yaşattırıyor bizlere. Bizi sinirsel olarak çok germeye başladı. Tahrik ve tacizleri bitmek bilmiyor. Hem kendisi hem de oğlu tarafından. Örneğin zaman zaman kapı çalınınca köpek havlıyor. Daha havlamaya başlamadan ilk karşılaştığınız ses aşağıdan bir tokmaklama sesi. Eşim geçen gün balkonda temizlik yaparken aşağından direk olarak tartışmaya başlıyor. Sonra polisi çağırıyor ve bizim ona küfür ettiğimizi söylüyor. Daha sonra savcılığa gidip ‘karı-koca bana küfür etmişlerdir’ diyor. Ki o saatte ben iş yerindeyim. Ve ben iş yerine gittim, iş yerinde olduğuma dair belgeyi mahkemeye ibraz ettim. Ben evde yokum ama bana bile suç isnat etmiş. Bu benim dengelerimi fevkalade bozdu” ifadelerini kullandı.

'O KÖPEKTEN RAHATSIZIM'

Köpekten rahatsız olduğu için evinin tavanına sürekli sopa ile vurduğunu belirten Emine Çeçen ise, “Hakaretlerinden, söyledikleri kelimelerden şikayetçiyim. Her akşam köpeğin sesinden, gece ve gündüz yatak odasına maskesini vuruyor. O kadar köpekten rahatsızım. Ben yalnız yaşıyorum. Yeterince adamdan bıktım. İki yıldır bana kan kusturuyor. Köpeğin sesinden nefret ediyorum. Dairede köpek beslenilmez. Köpek beslenir, hayvanı herkes sever ama müstakil evin olur gidersin orada bakarsın. Yandaki komşunu bile rahatsız edemezsin. Kendilerinden de rahatsızım ama köpeğin sesinden daha çok rahatsızım. Köpeğin sesini kessin diye sopa ile tavana vuruyorum o da bana cevap veriyor” dedi.

Karşılıklı yaşanan ve Gölcük Adliyesine taşınan hakaret davasının bir sonraki duruşması ise 10 Temmuz’a ertelendi. Şikayetçi olan emine Çeçen köpeğin tahliyesini isterken, karşı dava açan Akol çifti ise davayı kazanmaları halinde bin 500 TL’lik tazminat davası da açacaklarını ifade ettiler.