Köpekler için beslenme yerleri kurdular

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan köpeklerin düzenli beslenmesi ve köpekler arası sürü kavgalarını önlemek amacıyla Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü tarafından İzmit Belediyesi ve Posco Assan desteği ile 11 adet beslenme yeri kuruldu. Mama kapları ve su kapları şeklinde oluşturulan beslenme yerleri kampüsün çeşitli noktalarına ve kampüs içindeki köpek kulübelerinin çevrelerine konuldu. Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Ana Yemekhanesi'nden haftanın 5 günü yemek artıklarını topluyor. Kulüp üyeleri, topladıkları yemek artıklarını belirlenen noktalara ulaştırarak köpekleri besliyor. Yemek artıkları dışında kulübe bağışlanan köpek mamaları da köpeklere ulaştırılıyor.