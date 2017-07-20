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Köpeklerin dost canlılığının nedeni...

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Köpeklerin dost canlılığının nedeni...
Vahşi kuzenleri kurtların aksine insanlarla iletişim ve etkileşim içindeki köpeklerin bu özelliklerinin genetik farklılıkla ilişkili olabileceği bildirildi.

Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan, farklı disiplinlerden bir grup Amerikalı bilim insanının yaptığı araştırma, insanların en iyi dostu köpeklerin, "Williams-Beuren Sendromu" diye bilinen ve insanlarda görülen bir tür kromozom değişikliğine sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma çerçevesinde köpek DNA'sındaki çeşitli bölümlerin, sosyal davranış değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu gözlemleyen bilim insanları, Williams-Beuren Sendromu'nun, köpeklerin sarsılmaz sokulganlığının nedenini açıklayabileceğini belirtti.

Bilim insanları, Williams-Beuren Sendromu'nda "transpozon" olarak bilinen yegane genetik eklentilerin, köpeklerin fiziksel temas, yardım ve bilgi arayışıyla insanlara yaklaşmasının nedenini izah edebileceğine dikkati çekti.

Williams-Beuren Sendromlu insanların yaşama sürekli olumlu bakmaya çalıştıkları, acı veya sıkıntı yaşasalar da sürekli gülümsedikleri biliniyor. Sendromun ayrıca kalp hastalıklarına, beyinde ve sinir sisteminde anormalliklere yol açtığı ifade ediliyor.

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