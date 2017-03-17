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Köprü geçişini iki kez ödedi! Birinin iadesini isterken..

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Köprü geçişini iki kez ödedi! Birinin iadesini isterken..
Gebze'deki nakliye firmasına ait kamyon Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yaparken, OGS'den para alınamadığı belirtilerek sürücüye makbuz verilirken, bankaya ödemesi yapıldı.

OGS hesapları kontrol edilirken, kamyonun geçişinden para tahsil edildiği görüldü. Kamyonun geçişi için iki defa ödeme yapılmasına rağmen 1212 TL ceza gelmesi şaşkınlık yarattı.

Gebze'de bulunan Selim Turan Lojistik şirketine ait 41 BB 462 plakalı kamyon, 26 Eylül 2016 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yaptı. Otomatik sistemde ücret alınmadığı belirtilerek sürücüye makbuz verildi. Şirketin sahibi Selim Turan, 3 Ekim tarihinde bankaya 110 lira 25 kuruşluk ödemeyi yaptı. Bu sırada OGS hesapları kontrol edilirken, kamyonun 26 Eylül tarihinde geçiş yapması nedeniyle ücretin tahsil edildiği görüldü. 

Selim Turan geçiş için iki ödeme yapıldığı gerekçesiyle birinin iadesini isterken, bu kez 1212 lira 75 kuruşluk kaçak geçiş ceza geldi.

Çift ödeme yapılmasına karşın ceza gelmesine tepki gösteren Selim Turan, şunları söyledi:

"Gebze'de nakliye firması sahibiyim. İstanbul- İzmit arası TIR'larımla yük taşımacılığı yapmaktayız. Her gün 10-12 aracımız İstanbul'da karşıya geçip, tekrar Anadolu yakasına geçmekte. 26 Eylül 2016 tarihinde 41 BB 462 plakalı aracım Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken ücret alamadıklarını ifade ederek şoförümüze makbuz veriyorlar. Biz de gelen makbuza istinaden 3 Ekim 2016 tarihinde ödememizi yaptık. OGS hesaplarını kontrol ederken o ücretin alındığını ve bizim fazladan bir adet mükerrer ödeme yaptığımız tespit edilmiştir. Bunu mail atarak, telefonla görüşerek tekrar bize  iade etmelerini talep ettikse de ücreti iade etmediler. En son 3 Ocak 2017 tarihinde bize bir ceza geldi. 10 katı ücret dahilinde 1212.75 kuruş bir ceza geldi. Makbuzlarımız mevcut. Mail atarak bu yaptıklarının hata olduğunu belirterek izah ettiysek de, hiçbir şekilde iade etmediler ve geri dönüş yapılmadı. Sadece bize kontrolleri yapılıp geri dönüş yapacaklarını belirten bir mail attılar. Ama şu ana kadar ortada hiçbir hareket yok."

Hatanın düzeltilmesini isteyen Selim Turan, "Herkes aldığı parayı yanına kar olarak saymakta. Şirkette muhatap bulunmamaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü zorunlu geçiş güzergahında olduğundan dolayı başka bir alternatifimiz yok. TIR'lar Yavuz Sultan Selim Köprüsü haricinde geçiş yapamamaktadır. Cezaya girmeden ödediğim halde bunu benden talep ediyor. Yani cezaya girse de ödesek başımızın borcu. Köprünün ödemesini sanki ben kendi sırtımdan ödüyormuşum gibi hissediyorum" diye konuştu.

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