“Köprünün orta ayağına asansör konulmalı"

Vasıf Atakan 75 yaşında, emekli. Maşukiyeli. İzmit’in unutulmaz belediye başkanlarından merhum Leyla Atakan’ın kuzeni. Vasıf Atakan pek çok kişi gibi, sık sık toplu taşıma araçları ile İzmit’e gidip geliyor. D-100 karayolu üzerinde Halkevi mevkiinde bulunan Adnan Menderes yaya köprüsünün orta bölümünde asansör bulunmamasının eksiklik olduğunu fark etmiş. Atakan şunları anlattı:

“Aslında köprünün iki yanındaki ayaklarda asansör çok gerekli değil. Asıl kullanılan bölüm, orta ayak. İnsanlar ellerinde valizleri ile burada otobüslerden iniyor. Merdivenleri tırmanıyor. Ayaklardan birindeki asansörün orta bölüme takılması gerekiyor.”

Vasıf Atakan duyarlı bir vatandaş olarak 2014 yılının 9’uncu ayında bu görüşünü kağıda dökmüş, bir dilekçe olarak Büyükşehir Belediyesi’ne sunmuş. Aslında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri dilekçe ile ilgilenmişler. Atakan’ı çağırıp, görüşlerini almışlar. Aradan geçen üç yıldan sonra, Ulaşım Daire Başkanlığı, Atakan’ın dilekçesine yanıt göndermiş. O bölümde asansöre gerek olmadığını belirtiyorlar. Vasıf Atakan, “Belediye yetkilileri gelip, bizzat incelesinler. Adnan Menderes yaya köprüsünde orta bölüme asansör çok gerekli. İnsanlar burada perişan oluyorlar.” diye ısrar ediyor.

