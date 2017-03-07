Koralspor Bursa’dan iki derece ile döndü

Hafta sonunda Bursa Kestel’de düzenlenen 40 yaş üstü A Division Veteranlar Muay Thai şampiyonasına Gölcük Değirmendere’de bulunan Koralspor Kulübü sporcularından Mehmet Üstel ve Mehmet Ali Öner katıldı.

İki sporcu iyi müsabakalar çıkarttılar ve derece ile döndüler. Mehmet Üstel bütün rakiplerini geçerek birinci olurken, Mehmet Ali Öner ise finalde rakibine yenildi ve ikinci oldu.

YAŞAR DOĞAN KUTLADI

Sporun yaşı olmadığını, azim ve başarının önüne geçilemeyeceğini söyleyen Koralspor Kulübü antrenörü Yaşar Doğan sporcularını tebrik etti ve onlarla gurur duyduğunu söyledi. Doğan, “Yaşınız kaç olursa olsun spora yönelin, öğrenmenin ve sporun yaşı yoktur. Herkes çocuklarına spor yaptırır ama bizim kulüpte büyükler de gelip spor yapıyor. Üstelik yarışmacı olarak müsabakalara gidiyoruz ve derece ile dönüyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onları hangi branş olursa olsun spora yönlendirin. Spor hayatımızın bir parçası, sporsuz hayat sönük hayattır. Sağlık için spor yapın. Özellikle çocuklarımıza küçükken sporu aşılayın” dedi.